Serie A Udinese | Oddo | Poker di vittorie? Restiamo umili

Serie A Verona - Pecchia : "Udinese superiore. Ko che ci fa crescere" : Verona - 'Purtroppo oggi non abbiamo giocato". Fabio Pecchia analizza senza troppi giri di parole la pesante sconfitta per 4-0 del Verona in casa dell' Udinese . Con sincerità, il tecnico ha ammesso ...

Serie A : crisi Inter - Udinese “europea” - spettacolo tra Napoli e Sampdoria : 1/28 LaPresse/Massimo Paolone ...

Serie A Udinese - Oddo : "Verona - non mi accontento del pareggio" : UDINE - "Abbiamo fatto tre vittorie di fila, ma ora c'è il Verona e non sarà facile". Massimo Oddo riporta sulla terra l' Udinese dopo un periodo d'oro in campionato (in Coppa è arrivata la sconfitta ...

Serie A - Barak-Fofana-Jankto-De Paul : il poker d'assi dell'Udinese : De Paul, Fofana, Jankto e Barak. Sono loro il tesoro dell'Udinese. Quattro nomi che, nonostante l'età, rappresentano la base solida dei bianconeri, gli elementi giusti su cui rifondare un progetto ...

Video/ Inter Udinese (1-3) : highlights e gol della partita (Serie A 17^ giornata) : Video Inter Udinese (1-3): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 16 dicembre per la 17^ giornata del campionato di Serie A a San Siro(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 03:01:00 GMT)

Serie A : Inter cede a San Siro ai bianconeri - Udinese vince 3-1 : Alla fine gli uomini di Spalletti hanno dovuto subire il ko. Non c'era riuscita la Juventus, ma un'altra formazione bianconera fa il miracolo a San Siro e si porta a casa tre punti importantissimi, ...

Serie A Udinese - Oddo : "Dentro godo. Perfetti in contropiede" : L'allenatore bianconero legge così la gara di San Siro: "Si lavora per vincere una settimana intera, quando si centra un obiettivo vuol dire che hai fatto bene il tuo lavoro - spiega a Sky Sport - ...

Così Oddo ha conquistato l'Udinese : "Ora devo meritarmi la Serie A" : Tre vittorie di fila. Tre su quattro in campionato dal suo arrivo. Quattro vittorie di fila su cinque, se si considerano le otto pappine rifilate al Perugia in Coppa Italia. La prova del fuoco Massimo ...

Serie A : l'Udinese sbanca S.Siro - Inter ko 3-1 : Gara a due facce: il primo tempo tutto per i padroni di casa, il secondo con i bianconeri padroni del campo. La svolta il rigore assegnato all'Udinese con il Var al 61'.

Video gol Inter – Udinese 1 – 3 - highlights e tabellino - 17° giornata Serie A 16/12/2017 : Risultato Finale Inter- Udinese 1– 3, Lasagna, Icardi, De Paul, Barak: Cronaca e Video Gol, 17^ giornata Serie A 16 Dicembre 2017. Luciano Spalletti, per prima cosa, vuole mantenere il primo posto. Dopo i tentennamenti in Coppa Italia, vuole proseguire nel suo cammino in campionato. L’Udinese, invece, rigenerata dalla cura Oddo è alla ricerca della terza vittoria su quattro partite in campionato. Spalletti, quindi, ripropone Brozovic nella ...

Video gol : Udinese-Inter 1-3 | Highlights Serie A : ."Vedo molti dispiaciuti per questa prima sconfitta che tarda ad arrivare - ha scritto su Instagram - come se pensassero che sia un incantesimo da spezzare per far tornare nuovamente il cigno un brutto anatroccolo... Sappiamo però che per adesso la fiaba è un'altra... è quella in cui sono i gufi a diventare colombe". Queste sono state le parole di sfogo di Luciano Spalletti in settimana che decisamente non hanno portato fortuna alla sua Inter, ...

PAGELLE / Inter Udinese (1-3) : i voti della partita (Serie A 2017 2018 17^ giornata) : PAGELLE Inter Udinese: i voti della partita di Serie A, giudizi sui migliori e peggiori a San Siro nel primo anticipo della 17^ giornata (16 dicembre 2017).(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 17:19:00 GMT)

Inter - Udinese 1-3 | Serie A | Secondo Tempo | In diretta : [live_placement]Le formazioni ufficiali di Inter - Udinese sono le seguenti:Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi. Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Nagatomo, Dalbert, J. Cancelo, Gagliardini, Karamoh, Eder, Pinamonti. All. L. SpallettiUdinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Larsen; Widmer, Barak, Fofana, Jankto, Adnan; De Paul, Lasagna. Panchina: ...

Inter - Udinese 1-2 | Serie A | Secondo Tempo in diretta : [live_placement]Le formazioni ufficiali di Inter - Udinese sono le seguenti:Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi. Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Nagatomo, Dalbert, J. Cancelo, Gagliardini, Karamoh, Eder, Pinamonti. All. L. SpallettiUdinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Larsen; Widmer, Barak, Fofana, Jankto, Adnan; De Paul, Lasagna. Panchina: ...