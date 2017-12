Serie A Spal | Semplici | Se giochiamo così possiamo salvarci

Serie A - Spal-Torino 2-2 : non basta Iago Falque : 1 di 2 Successiva FERRARA - Altro che gamberi, come diceva Mihajlovic ! Tanti polli, sono i granata. Polli, e pure colpevoli. Ecco la carta d'identità di questo Toro che contro la Spal segna con Iago ...

Serie A Spal - Semplici : "Bisogna concedere poco spazio al Torino" : FERRARA - "Spero di non dover rincorrere anche il Torino. Faremo di tutto per evitarlo, in settimana abbiamo lavorato tanto sotto questo profilo ". Così il tecnico della Spal , Semplici , prima di ...

Serie A Torino - Mihajlovic : "Spal? Dobbiamo dare il massimo" : Torino - "Tutte le partite in Serie A sono difficili. Loro sono tornati quest'anno in Serie A, ma hanno tanti calciatori che hanno disputato molte stagioni nel massimo campionato" . Così Sinisa ...

Serie A - Sassuolo-Inter : la conferenza stampa di Luciano Spalletti LIVE : L'Inter va a caccia di risposte dopo la prima sconfitta della stagione, arrivata nell'ultima giornata in casa contro l'Udinese. I nerazzurri chiamati a rifarsi sabato alle 15.00 al Mapei Stadium di ...

Probabili Formazioni Spal-Torino Serie A 23-12-2017 : Altra giornata di campionato e altra giornata ricca di scontri importanti come ad esempio quello che vedrà contrapposti Spal e Torino sabato alle ore 15:00. Entrambe le squadre devono assolutamente vincere il match e guadagnare i tre punti per due differenti motivi. I padroni di casa infatti devono allontanarsi dalla zona retrocessione mentre gli ospiti devono avvicinarsi alla zona che significa Europa League. La squadra di Ferrara è ...

Video/ Benevento Spal (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 17^ giornata) : Video Benevento Spal (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita giocata al Vigorito e valida nella 17^ giornata del Campionato di Serie A. Vittoria in rimonta per gli estensi(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 09:16:00 GMT)

Calcio - Serie A 2017-2018 : SPAL corsara a Benevento - Lazio ed Atalanta impattano : Si completa il quadro della diciassettesima giornata del campionato di Calcio di Serie A: nei due posticipi odierni la SPAL ha violato il campo del Benevento, passando per 1-2, mentre Atalanta e Lazio si sono divise la posta in palio pareggiando per 3-3. Al “Ciro Vigorito” del centro sannita, i padroni di casa del Benevento sono passati in vantaggio al 59′ grazie all’autogol di Cremonesi, ma la formazione estense è stata ...

Video gol : Benevento-Spal 1-2 | Highlights Serie A : Il match tra il Benevento e la Spal, rispettivamente ultima e penultima della classifica, è risultato essere molto combattuto. Nulla da fare però per il Benevento, che ancora una volta non è riuscito ad arrivare alla sua prima vittoria nel campionato di Serie A. L'unico punto, dunque, resta quello regalato dal gol all'ultimo secondo contro il Milan da parte di Brignoli, oggi finito in panchina perché De Zerbi ha voluto concedere una chance a ...

Serie A Spal - Semplici : "Grande risultato. Abbiamo dato un segnale" : BENEVENTO - "Era una partita importantissima, Abbiamo fatto una bella prestazione". Leonardo Semplici ha accolto con entusiasmo i tre punti che la Spal ha conquistato sul campo del Benevento. "Grazie ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Benevento - altro ko! Festa Spal - diretta gol e live score : Risultati Serie A, Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di domenica (17a giornata). La Juventus si prende il secondo posto, il Sassuolo vince a Marassi, Milan ko(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 19:45:00 GMT)

Benevento Spal Diretta Serie A Live : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Ciro Vigorito'. PROBABILI FORMAZIONI Benevento (4-3-3) : Brignoli; Letizia, Djimsiti, Costa, Di Chiara; Chibsah, Cataldi, Memushaj; ...

Benevento-Spal streaming-diretta tv : dove vederla (Serie A) : Benevento-Spal – (orario 18.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta &...

Serie A Benevento-Spal - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : BENEVENTO - Punti preziosissimi in chiave salvezza: questo è Benevento-Spal. I giallorossi di De Zerbi vogliono raccogliere, contro gli estensi, il primo successo nella massima Serie. Dall'altra parte,...