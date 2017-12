Serie A Sassuolo | Iachini batte l' Inter | Abbiamo una mentalità

Pagelle / Sassuolo Inter (1-0) : i voti della partita. Consigli mattatore assoluto (Serie A 18^ giornata) : Pagelle Sassuolo Inter: i voti della partita di Serie A, giudizi sui migliori e peggiori al Mapei Stadium per la partita della 18^ giornata (23 dicembre)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:33:00 GMT)

Serie A Sassuolo-Inter 1-0 - il tabellino : REGGIO EMILIA - Sassuolo-Inter la decide Falcinelli, con una rete nella prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa Icardi fallisce un calcio di rigore. CLASSIFICA Serie A NUMERI E STATISTICHE ...

Video Gol Sassuolo-Inter 1-0 - 18^ Giornata Serie A 23/12/2017 : Risultato Finale Sassuolo – Inter 1–0 , Falcinelli : Cronaca e Video Gol, 18^ Giornata Serie A 23 Dicembre 2017. L’Inter di Spalletti alla caccia di una vittoria per riprendere il cammino interrotto con l’Udinese, prima sconfitta stagionale. Non è preoccupato Spalletti, visto che la squadra è all’interno di un percorso di crescita. Così, il tecnico toscano non cambia modulo. 4-2-3-1 con Brozovic trequartista dietro ...

LIVE Serie A - 18ma giornata in DIRETTA (23 dicembre) : tutti i risultati. Sassuolo-Inter e Napoli-Sampdoria - le partite interessanti del pomeriggio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno prenatalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà la Lazio a dare il via alle danze con il confronto con il Crotone dello Stadio Olimpico. Gli uomini di Simone Inzaghi sono determinati ad ottenere il risultato pieno. Poi alle 15.00 sarà la volta della capolista Napoli che, tra le mura amiche ...

Probabili formazioni/ Sassuolo Inter : quote - ultime novità live. Gli assenti (18a giornata Serie A) : Probabili formazioni Sassuolo Inter: quote, ultime novità live (18a giornata Serie A). Dopo la sconfitta contro l’Udinese, i nerazzurri vogliono rialzare la testa al Mapei Stadium(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 13:51:00 GMT)

