Serie A - Milan-Atalanta 0-2 : il tabellino : MILANO - Con un gol di Cristante nel primo tempo e di Ilicic nel secondo, l'Atalanta batte 0-2 il Milan. Per i rossoneri è crisi totale, i bergamaschi agganciano invece la Sampdoria al sesto posto e ...

PAGELLE / Milan Atalanta (0-2) : i voti della partita (Serie A 2017-2018 18^ giornata) : PAGELLE Milan Atalanta (0-2): i voti della partita di Serie A per la 18^ giornata. Cadono ancora i rossoneri: la Dea passa a San Siro con i gol di Bryan Cristante e Josip Ilicic(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:56:00 GMT)

LIVE Milan-Atalanta - Serie A in DIRETTA : Kalinic e Çalhanoglu dal 1' - nessuna sorpresa tra le fila orobiche : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Atalanta, big match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2017-2018. Un incontro spartiacque per la compagine allenata da Rino Gattuso che reduce dal pesante ko esterno contro il Verona (3-0; con conseguente ritiro punitivo, vuole rimettersi in carreggiata centrando i tre punti tra le mura amiche di San Siro. Non sarà facile per i rossoneri centrare l’obiettivo. I bergamaschi sono ...

Serie A Milan-Atalanta - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : TV : Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Calcio 1, Premium Sport. Tags: Diretta , Milan , atalanta Tutte le notizie di Serie A

Serie A Atalanta - Gasperini : "Milan con qualità - ma possiamo batterlo" : BERGAMO - "Sappiamo che il Milan è un'ottima squadra, anche se non sta attraversando un buon momento". Gian Piero Gasperini non si fida dei rossoneri e chiede all' Atalanta una grande prestazione per ...

