Serie A Benevento | De Zerbi | Fa male perdere al 90'

Probabili Formazioni Genoa-Benevento Serie A 23-12-2017 : Nonostante siamo solo a dicembre, la lotta per la salvezza e per la permanenza in Serie A è già entrata pienamente nel vivo. Infatti nell’ultimo turno di Serie A prima delle vacanze natalizie si sfideranno sabato alle ore 15:00 Genoa e Benevento, due squadre che hanno un disperato bisogno di ottenere il massimo risultato. I genovesi stanno vivendo un momento di forma decisamente negativo e si trovano a pieno nella zone retrocessione, ...

Serie A Benevento - lavoro differenziato per Iemmello : Benevento - Prosegue la marcia di avvicinamento del Benevento al prossimo impegno di campionato, in programma sabato prossimo in terra ligure, contro il Genoa . Agli ordini del tecnico De Zerbi la ...

Serie A Benevento - per Iemmello seduta personalizzata : Benevento - Benevento al lavoro con una seduta mattutina, in preparazione del prossimo impegno di campionato, in programma sabato prossimo in terra ligure, contro il Genoa . Agli ordini del tecnico De ...

Serie A Benevento - Lucioni può giocare : processo rinviato : Benevento - È stato rinviato al 16 gennaio il processo sportivo di primo grado a carico di Fabio Lucioni , deferito dalla Procura di Nado Italia per l'utilizzo del clostebol, sostanza vietata. La ...

Video/ Benevento Spal (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 17^ giornata) : Video Benevento Spal (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita giocata al Vigorito e valida nella 17^ giornata del Campionato di Serie A. Vittoria in rimonta per gli estensi(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 09:16:00 GMT)

Calcio - Serie A 2017-2018 : SPAL corsara a Benevento - Lazio ed Atalanta impattano : Si completa il quadro della diciassettesima giornata del campionato di Calcio di Serie A: nei due posticipi odierni la SPAL ha violato il campo del Benevento, passando per 1-2, mentre Atalanta e Lazio si sono divise la posta in palio pareggiando per 3-3. Al “Ciro Vigorito” del centro sannita, i padroni di casa del Benevento sono passati in vantaggio al 59′ grazie all’autogol di Cremonesi, ma la formazione estense è stata ...

Video gol : Benevento-Spal 1-2 | Highlights Serie A : Il match tra il Benevento e la Spal, rispettivamente ultima e penultima della classifica, è risultato essere molto combattuto. Nulla da fare però per il Benevento, che ancora una volta non è riuscito ad arrivare alla sua prima vittoria nel campionato di Serie A. L'unico punto, dunque, resta quello regalato dal gol all'ultimo secondo contro il Milan da parte di Brignoli, oggi finito in panchina perché De Zerbi ha voluto concedere una chance a ...

Serie A Benevento - De Zerbi : "Chi non ci crede si faccia da parte" : Benevento - Il Benevento subisce la sconfitta numero 16 su 17 partite di campionato. Questa però pesa come un macigno, perché contro la Spal , in casa, il match assumeva il significato di un'ultima ...

Serie A - il Sassuolo fa festa al 90'. Solo un pari per la Fiorentina. Crotone-Chievo 1-0 - Benevento ancora ko : TORINO - Il gol di Alessandro Matri al 90' fa respirare il Sassuolo: l'attaccante decide la sfida contro la Samp e permette alla squadra di Iachini di conquistare la seconda vittoria di fila. Politano ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Benevento - altro ko! Festa Spal - diretta gol e live score : Risultati Serie A, Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di domenica (17a giornata). La Juventus si prende il secondo posto, il Sassuolo vince a Marassi, Milan ko(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 19:45:00 GMT)

Benevento Spal Diretta Serie A Live : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Ciro Vigorito'. PROBABILI FORMAZIONI Benevento (4-3-3) : Brignoli; Letizia, Djimsiti, Costa, Di Chiara; Chibsah, Cataldi, Memushaj; ...

Serie A Benevento-Spal - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : BENEVENTO - Punti preziosissimi in chiave salvezza: questo è Benevento-Spal. I giallorossi di De Zerbi vogliono raccogliere, contro gli estensi, il primo successo nella massima Serie. Dall'altra parte,...

PRONOSTICI Serie A / Le quote e le scommesse : chi vince Benevento-Spal? (17^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le scommesse per le partite della 17^ giornata di Campionato 2017-2018. Partita aperta domenica a Bergamo tra Atalanta e Lazio!(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 11:25:00 GMT)