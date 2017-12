Se ora ordinare una pizza su Whatspp vi sembra una brutta idea | potreste ricredervi

Mangiare al ristorante - l'errore fatale : cosa non ordinare se vuoi evitare una intossicazione : Quante volte entrando in un ristorante vi siete fatti ingolosire da quei carrelli con i cibi esposti? Se non vi è mai accaduto nulla, consideratevi fortunati. Una delle regole da seguire quando si pranza fuori, spiega il Quotidiano Nazionale, è quella di diffidare di tutte quelle pietanze fredde, co