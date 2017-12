Sciopero Atac 12 gennaio 2018 | orari e fasce di garanzia dello stop a Roma

Roma : Garante - bene prefetto su precettazione per Sciopero Atac : Roma, 30 nov. (AdnKronos) - "Viva soddisfazione". Ad esprimerla è il presidente dell’Autorità di garanzia per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, al prefetto di Roma "per avere accolto l’invito ad adottare l’ordinanza di precettazione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 146 del 1990, in occ

Sciopero 10 novembre 2017/ Oggi treni e mezzi Atac Atm : caos a Napoli e Roma (ultime notizie - info orari) : Sciopero mezzi e treni Oggi 10 novembre 2017: ultime notizie, info e orari. Atac Roma, Atm Milano e oltre 40 città d'Italia: in piazza scuola, sanità e trasporti pubblici(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 14:35:00 GMT)

Sciopero trasporti a Roma - Atac : ha aderito 28 - 9% del personale : Roma, 10 nov. (askanews) A Roma 'l'adesione complessiva del personale Atac allo Sciopero del trasporto pubblico, rilevata alle 10 di questa mattina, è stata pari al 28,9%'. Lo fa sapere l'Atac in una ...

Sciopero 10 NOVEMBRE 2017/ Oggi mezzi Atm Atac - treni : scontri a Roma - è paralisi (info orari - ultime notizie) : SCIOPERO mezzi e treni Oggi 10 NOVEMBRE 2017: ultime notizie, info e orari. Atac Roma, Atm Milano e oltre 40 città d'Italia: in piazza scuola, sanità e trasporti pubblici(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 13:15:00 GMT)

Sciopero 10 NOVEMBRE 2017/ Oggi mezzi Atac-Atm e treni : Roma ko - Milano no (ultime notizie - info orari) : SCIOPERO mezzi e treni Oggi 10 NOVEMBRE 2017: ultime notizie, info e orari. Atac Roma, Atm Milano e oltre 40 città d'Italia: in piazza scuola, sanità e trasporti pubblici(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 09:30:00 GMT)

Sciopero 10 NOVEMBRE 2017/ Treni e mezzi Atac-Atm : Napoli - info e orari dello stop (ultime notizie) : SCIOPERO mezzi domani 10 NOVEMBRE 2017: Atm Milano, Atac Roma, Treni e aerei. Ultime notizie, info e orari della maxi protesta generale: motivazioni e aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 17:05:00 GMT)

Sciopero TRENI 10 NOVEMBRE 2017/ Mezzi Atac e Atm : disagi a Firenze e Genova (ultime notizie - info orari) : SCIOPERO Mezzi domani 10 NOVEMBRE 2017: Atm Milano, Atac Roma, TRENI e aerei. Ultime notizie, info e orari della maxi protesta generale: motivazioni e aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 13:20:00 GMT)

Sciopero treni 10 novembre 2017/ Mezzi Atm e Atac : stop Trenitalia e Italo - info e orari (ultime notizie) : Sciopero Mezzi domani 10 novembre 2017: Atm Milano, Atac Roma, treni e aerei. Ultime notizie, info e orari della maxi protesta generale: motivazioni e aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 11:20:00 GMT)

Sciopero MEZZI 10 NOVEMBRE 2017/ Treni - Atac e Atm : aerei - “rinviato stop controllori di volo” (info orari) : SCIOPERO MEZZI 10 NOVEMBRE 2017, fermi trasporti locali, metro bus e tram. Atac Roma e Atm Milano, fermi anche i Treni e gli aerei: info, orari e ultime notizie(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 16:25:00 GMT)

Atac : Usb - Sciopero venerdì contro concordato e piano : Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Giornata di passione in vista per i cittadini romani per lo sciopero dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio all'Atac venerdì prossimo. A proclamarlo è l'Usb insieme alle sigle Faisa Confail e Or.Sa. Ttl. La protesta è contro il concordato e il piano industriale "che

Atac : Usb - Sciopero venerdì contro concordato e piano (2) : (AdnKronos) - Per l'Usb, "lo si fa utilizzando il tipico consociativismo sindacale; tutte le amministrazioni comunali hanno sempre utilizzato il 'sindacato amico' di turno che aiuta a far digerire ai lavoratori le ricadute negative che ritualmente pesano sulle spalle dei lavoratori. L'amministrazion

Roma - Usb : venerdì 10 Sciopero Atac 'contro il concordato' : Roma, 6 nov. (askanews) A Roma il 10 novembre 2017 USB ha proclamato uno sciopero Atac di 24 ore, dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, insieme alle sigle Faisa Confail e Or.Sa. TPL, 'contro ...

Usb : 10 novembre Sciopero generale e aziendale in Atac e Roma Tpl : Roma, 2 nov. (askanews) Il 10 novembre 2017, venerdì, USB ha proclamato sciopero generale per tutte le categorie di lavoro, 'per denunciare l'attacco indiscriminato che si sta attuando sul mondo del ...

Sciopero Atac 10 novembre 2017 : orari garantiti : Fra meno di due settimane ci sarà un nuovo Sciopero Atac, previsto per la data del 10 novembre 2017. I dipendenti della società del trasporto pubblico locale di Roma incroceranno le braccia per l'intera giornata, garantendo comunque le fasce orarie previste per uno Sciopero di 24 ore. Si aprirà all'insegna dell'incertezza il prossimo mese di novembre, in considerazione dello Sciopero generale del 10 novembre che coinvolgerà tutta Italia. ...