Sci alpino | Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2017 | orari tv slalom notturno

Sci alpino - Coppa del Mondo Lienz 2017 : programma - orari e tv : Dopo la sosta natalizia, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile riparte immediatamente con i suoi impegni. Il 28 e il 29 dicembre, mentre gli uomini saranno impegnati nelle gare di Bormio, ancora una volta in terra italiana, le donne saranno poco lontane: in Austria, a Lienz, vanno in scena due giorni dedicate alle discipline tecniche. Il 28 toccherà al gigante, mentre il 29 allo slalom speciale. Mikaela Shiffrin è l’atleta da tenere ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio 2017 : programma - orari e tv : Archiviato lo slalom notturno di Madonna di Campiglio, la tournée italiana della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2017-2018 si concluderà la prossima settimana a Bormio. Tornerà la velocità: si inizia subito dopo Natale, con la prima prova di discesa in programma a Santo Stefano, mentre la gara sarà due giorni dopo. Il 29, invece, la gran chiusura con la combinata. Quattro giorni da non perdere, con i migliori atleti in pista e gli azzurri ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 : le pagelle. Hirscher stellare - Kristoffersen abdica - Moelgg ci prova : Oggi si è disputato lo Slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Di seguito le pagelle dei protagonisti sul Canalone Miramonti. MARCEL Hirscher: 10. L’austriaco realizza un numero incredibile nella seconda manche, commette un grave errore nella parte alta, si inclina troppo e praticamente cade, si rialza, rimane incredibilmente nel tracciato e vince. Semplicemente un ...

Sci alpino - Manfred Moelgg : “Volevo il podio - ora mese intenso”. Stefano Gross : “Non ho interpretato bene il tracciato” : Manfred Moelgg e Stefano Gross hanno concluso lo slalom di Madonna di Campiglio rispettivamente al settimo e al nono posto. Queste le dichiarazioni rilasciate dagli azzurri alla Fisi: Manfred Moelgg: “Volevo il podio, sono partito a tutta ma ho dormito un po’ troppo nella prima parte della seconda manche, ci voleva un bel risultato ma soprattutto le sensazioni che a Levi non ci sono state, mentre in Val d’Isere sono uscito ...

Sci alpino - si ricomincia dopo Natale con Bormio e Lienz. Tutte le date : programma - orari e tv : Tutte le prove saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDI' 28 DICEMBRE: 10.

VIDEO – Sci alpino - mostruoso Marcel Hirscher! Rischia di cadere - si rialza - rimane in pista e vince a Madonna di Campiglio : Marcel Hirscher ha vinto lo slalom di Madonna Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Il fenomeno austriaco si è imposto grazie a un incredibile numero nel cuore della seconda manche: va basso in linea, praticamente cade, riesce però a rimanere all’interno della porta successiva, si salva clamorosamente, riprende la propria azione e si impone per appena 4 centesimi su Aerni e per 5 su Kristoffersen. Il VIDEO ...

Sci alpino - si ricomincia dopo Natale con Bormio e Lienz. Tutte le date : programma - orari e tv : La Coppa del Mondo 2018 di sci alpino si prende una piccola pausa per il Natale ma subito dopo le scorpacciate e le abbuffate del 25 dicembre si tornerà immediatamente sulla nevi. L’anno, infatti, si chiuderà in bellezza tra Bormio e Lienz: in Valtellina torna finalmente la discesa maschile prevista per il 28 dicembre accompagnata il giorno successivo da una combinata mentre le donne gareggeranno in Austria con gigante e slalom. Di seguito ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 : PAZZESCO MARCEL HIRSCHER! L’austriaco rischia - quasi si ferma e vince per quattro centesimi! Settimo Moelgg : MARCEL Hirscher è semplicemente mostruoso e vince lo Slalom di Madonna di Campiglio valido per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sul Canalone Miramonti, il campione austriaco mette in scena una seconda manche da consegnare direttamente agli annali e vince per quattro centesimi sullo svizzero Luca Aerni. Terzo, per un centesimo, il norvegese Henrik Kristoffersen. Hirscher partiva con 37 centesimi di vantaggio su Aerni, avendo chiuso al ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 in DIRETTA : vittoria incredibile di Hirscher! Moelgg settimo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulla mitica 3Tre spazio per l’ultima gara prima della piccola pausa natalizia che precede le gare veloci di Bormio. Spettacolo assicurato nella notturna dolomitica, in una delle località più belle e glamour dell’arco olimpico dove i più forti interpreti dei pali stretti si daranno ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 in DIRETTA : Feller in testa. L’Italia spera in Moelgg : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulla mitica 3Tre spazio per l’ultima gara prima della piccola pausa natalizia che precede le gare veloci di Bormio. Spettacolo assicurato nella notturna dolomitica, in una delle località più belle e glamour dell’arco olimpico dove i più forti interpreti dei pali stretti si daranno ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 in DIRETTA : Gross al comando! L’Italia spera anche con Moelgg : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulla mitica 3Tre spazio per l’ultima gara prima della piccola pausa natalizia che precede le gare veloci di Bormio. Spettacolo assicurato nella notturna dolomitica, in una delle località più belle e glamour dell’arco olimpico dove i più forti interpreti dei pali stretti si daranno ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 : Marcel Hirscher guida dopo la prima manche - 4° Manfred Moelgg. Distacchi cortissimi : ... l'obiettivo è quello di centrare un piazzamento fra i primi tre, cosa mai riuscita finora all'Italia maschile in questa stagione di Coppa del Mondo. Stefano Gross, sceso con il pettorale numero 4, è ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 : Marcel Hirscher guida dopo la prima manche - 4° Manfred Moelgg. Distacchi cortissimi : Si è appena conclusa la prima manche dello Slalom speciale maschile di Madonna di Campiglio 2017, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. A comandare le operazioni è come sempre Marcel Hirscher, che con il tempo di 48″46 sì è piazzato davanti a tutti dopo essere sceso con il pettorale numero 2. L’austriaco ha letteralmente aggredito la pista fin da subito, riuscendo a chiudere in testa facendo la differenza sul muro e sulla ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 in DIRETTA : Moelgg ottimo quarto - Hirscher in testa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulla mitica 3Tre spazio per l’ultima gara prima della piccola pausa natalizia che precede le gare veloci di Bormio. Spettacolo assicurato nella notturna dolomitica, in una delle località più belle e glamour dell’arco olimpico dove i più forti interpreti dei pali stretti si daranno ...