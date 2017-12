Sassuolo-Inter | Spalletti cambia ruolo a Cancelo a si schiera così

Pronostico Sassuolo Inter/ Il punto di Fabrizio Biasin (esclusiva) : Pronostico Sassuolo Inter: Intervista esclusiva a Fabrizio Biasin sul match della 18^ giornata di Serie A programmata oggi al Mapei stadium alle ore 15.00. (Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 05:38:00 GMT)

Sassuolo Inter streaming per vedere partita live gratis diretta : L'Inter si è fatta sfuggire il primato in classifica dopo l'inatteso ko con l'Udinese a San Siro di sette giorni fa. E il Sassuolo di Iachini proverà ad emulare la formazione allenata da Massimo Oddo.

Verso Sassuolo-Inter - due ballottaggi per Spalletti : le ultime di formazione : Riscattare la sconfitta con l’Udinese e approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Roma: questo l’obiettivo dell’Inter per la gara con il Sassuolo con i nerazzurri che proveranno a conquistare a tutti costi i tre punti. Luciano Spalletti ha a disposizione ancora poche ore per scigliere gli ultimi dubbi di formazione. Due i ballottaggi nelle mente del tecnico livornese: Santon-Dalbert e Vecino-Gagliardini. Per il resto ...

Sassuolo-Inter - Spalletti : “Mercato? Sono a posto cosi” : Sassuolo-Inter, Spalletti: “Mercato? Sono a posto cosi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo-Inter, Spalletti – Dimenticare in fretta il ko interno contro l’Udinese. È questo l’imperativo in casa Inter, che domani farà visita al Sassuolo nel diciottesimo turno di campionato. NESSUN CASO JOAO MARIO Intervenuto nella ...

Spalletti : 'Inter contro il Sassuolo per reagire' : Roma, 22 dic. (askanews) L'Inter tornerà in campo domani a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo, primo match dopo il primo ko in campionato contro l'Udinese. 'Reagire è fondamentale esordisce il ...

Serie A - Sassuolo-Inter : la conferenza stampa di Luciano Spalletti LIVE : L'Inter va a caccia di risposte dopo la prima sconfitta della stagione, arrivata nell'ultima giornata in casa contro l'Udinese. I nerazzurri chiamati a rifarsi sabato alle 15.00 al Mapei Stadium di ...

Inter - Joao Mario in odore di titolarità contro il Sassuolo : Premium Sport riporta che le possibilità di vedere in campo dal 1' Joao Mario con la maglia dell' Inter nella sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo si fanno sempre più concrete: sembra, infatti, essersi ...

Inter - momento di flessione per Perisic : ipotesi Cancelo con il Sassuolo : Sono tanti i punti di forza della nuova Inter di Spalletti. Inevitabile, visti i risultati ottenuti fin qui. La difesa funziona bene, ed era tra le migliori prima dei 3 gol incassati contro l'Udinese. ...

