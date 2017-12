Saldi invernali : in Campania si parte il 5 Gennaio 2018 : Come ogni anno, si avvicina il periodo dei Saldi invernali, che interessano tutte le regioni d’Italia. In Campania, la data di partenza è quella del 5 Gennaio ma anche le altre regioni dovrebbero scegliere la stessa data, come lo scorso anno. Ormai sembra essere prassi cercare di far partire i Saldi lo stesso giorno in […]

Commercio : Bolzonello - in Fvg fissati Saldi invernali ed estivi : Roma, 23 dic. (askanews) La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta del vicepresidente, Sergio Bolzonello, ha stabilito i periodi nei quali possono essere effettuate le vendite di fine ...

Steam Controller e Link in offerta con i Saldi invernali : Con il Natale ormai dietro l'angolo i vari store online propongono le loro offerte e anche Steam non è da meno. Come già vi abbiamo segnalato, sulla piattaforma di Valve sono ora disponibili i saldi invernali, con tantissime promozioni su apprezzati giochi ma non solo.Infatti, è ora possibile acquistare in forte sconto Steam Link e Steam Controller, rispettivamente con il 90% e il 33% di sconto, quindi potete fare vostri i due prodotti al prezzo ...

Partono i Saldi invernali di Steam : Ormai pochissimi giorni ci dividono dal Natale e gli store online hanno già proposto le loro offerte per celebrare il periodo natalizio, ora è Steam ad iniziare i suoi saldi invernali.A poca distanza da quelli autunnali, sul finire del mese di novembre, ecco che la piattaforma di Valve offre tantissimi titoli in sconto fino al prossimo 4 gennaio 2018. Come segnala Gamingbolt ci sono tantissime promozioni, in più vi segnaliamo le offerte speciali ...

Saldi invernali 2018/ Quando iniziano? Calendario date in ogni Regione - i diritti per i consumatori : SALDI INVERNALI 2018, tutte le date, ecco Quando si parte. Anche quest'anno gli amanti dello shopping pronti ad andare a caccia degli sconti più convenienti(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 13:30:00 GMT)

Saldi invernali 2018/ Quando iniziano? Calendario Regione per Regione : tutte le date : SALDI INVERNALI 2018, tutte le date, ecco Quando si parte. Anche quest'anno gli amanti dello shopping pronti ad andare a caccia degli sconti più convenienti(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 05:35:00 GMT)

Saldi invernali 2018 - tutte le date regione per regione : il calendario completo : Saldi invernali 2018, ora che l’autunno è inoltrato e l'inverno è alle porte, il desiderio di rinnovare il guardaroba si affaccia prepotente in virtù dell’abbassamento delle temperature e quindi del doveroso...

Saldi invernali 2018 - tutte le date regione per regione : il calendario completo : A pochi giorni dall’inizio dell’autunno, il desiderio di rinnovare il guardaroba si affaccia prepotente in virtù dell’abbassamento delle temperature e quindi del doveroso cambio di stagione di armadi e...

Saldi invernali 2018 : ecco quando iniziano. Date per ogni regione e città : Come sempre nei giorni precedenti l'avvio della stagione di sconti e promozioni sono vietate le offerte e le vendite di liquidazione per il settore non alimentare.

Saldi invernali 2018 : tutte le date Lombardia : Come sempre nei giorni precedenti l'avvio della stagione di sconti e promozioni sono vietate le offerte e le vendite di liquidazione per il settore non alimentare.

Saldi invernali 2018 - tutte le date regione per regione : il calendario completo : A pochi giorni dall’inizio dell’autunno, il desiderio di rinnovare il guardaroba si affaccia prepotente in virtù dell’abbassamento delle temperature e quindi del doveroso cambio di stagione di armadi e...

Saldi invernali 2018 - tutte le date regione per regione : il calendario completo : A pochi giorni dall’inizio dell’autunno, il desiderio di rinnovare il guardaroba si affaccia prepotente in virtù dell’abbassamento delle temperature e quindi del doveroso cambio di stagione di armadi e...