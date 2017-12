Saldi di fine anno su GearBest con prezzi da solo 0 | 1€

I Saldi di fine legislatura : in Senato pochi fondi per superticket e bonus bebé : A Palazzo Madama è tempo di saldi di fine legislatura. Poiché le risorse sono poche - l’Europa ci sta col fiato sul collo - e la maggioranza è risicata, la Finanziaria per il 2018 si arricchisce di piccole misure. Arrivano fondi per ritoccare il superticket, rifinanziare il bonus bebé, salvare le librerie, i giovani a rischio di esclusione ma anche...