Sabato è in programma il big match Juventus-Roma

Cambio di programmazione per Music dopo il flop di ascolti ripiega su Sabato 23 e scalza Umberto Tozzi : Invocato il Cambio di programmazione per Music di Paolo Bonolis. Il programma di Canale5 non ha dato i risultati sperati, quindi si è reso necessario uno slittamento dell'ultima puntata alla pre-vigilia di Natale. La conclusione della nuova edizione di Music è quindi fissata per il 23 dicembre, con gli ultimi ospiti designati per questa nuova tornata di puntate del programma condotto da Paolo Bonolis. Inizialmente, la trasmissione avrebbe ...

Sport invernali - tutti gli eventi di Sabato 16 dicembre : programma - orari e tv : sabato 16 dicembre molto ricco per gli Sport invernali che scendono sulla neve per l’ultimo weekend prima della piccola pausa natalizia che coinvolgerà molte discipline. Occhi puntati sullo sci alpino: SuperG femminile in Val d’Isere e discesa libera maschile in Val Gardena ma le condizioni meteo, soprattutto in Francia, non sono delle migliori e potrebbero arrivare rinvii e cancellazioni. Lo sci di fondo sarà invece protagonista ...

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : in programma la settima giornata - soli tre incontri Sabato : Milano-L'Ekipe Orizzonte 15,00 diretta streaming su https://www.facebook.com/milanoallnews Rapallo-Lantech Plebiscito 15,00

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : in programma la settima giornata - soli tre incontri Sabato : Un sabato davvero molto povero di match quello che riguarda il campionato femminile di Pallanuoto di A1. Saranno solo tre gli incontri in programma per la settima giornata: con le sole nove squadre presenti e un match rinviato, va davvero a ridursi al minimo il numero di sfide da seguire per gli appassionati. Non si giocherà infatti RN Florentia-Cosenza: inizialmente prevista come di consueto di sabato, il match di Firenze è stato spostato ...

Curling - Preolimpico 2017 : programma - orari e tv di Sabato 9 dicembre. Tutte le partite dell'Italia : L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della federazione e potrete seguire Tutte le partite dell'Italia in diretta live testuale su OASport. Di seguito il programma completo. ...

Taekwondo - Europei 2017 : programma - orari e tv di Sabato 9 dicembre. Tutti gli italiani in gara : Non è prevista la copertura televisiva né la Diretta Streaming dell'evento, ma sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina Twitter della federazione e su OA Sport. programma E orariO 9.00-...

Curling - Preolimpico 2017 : programma - orari e tv di Sabato 9 dicembre. Tutte le partite dell’Italia : Penultima giornata di gare a Plzen (Repubblica Ceca) per il torneo Preolimpico di Curling, che assegnerà gli ultimi quattro posti disponibili per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia femminile, già certa dei play-off, sfiderà alle 9.00 la Lettonia per cercare di chiudere tra le prime due classificate. Se dovesse arrivare una vittoria le azzurre tornerebbero quindi sul ghiaccio alle 19.00 per affrontare il primo spareggio. La ...

Taekwondo - Europei 2017 : programma - orari e tv di Sabato 9 dicembre. Tutti gli italiani in gara : Gli Europei 2017 delle categorie olimpiche di Taekwondo volgono al termine con la terza ed ultima giornata di gare, in programma oggi, sabato 9 dicembre. A Sofia entreranno in scena gli atleti impegnati nelle ultime tre categorie di peso, i +80 kg maschili e i -67 kg e +67 kg femminili, che chiuderanno il programma della manifestazione con l’assegnazione delle medaglie continentali. L’Italia, finora a secco di allori, si gioca le ...

Sport invernali - tutti gli eventi di Sabato 9 dicembre : programma - orari e tv : sabato 9 dicembre intensissimo Italia e giornata davvero ricca per gli Sport invernali: entriamo nel vivo di un weekend davvero intensissimo, il secondo dell’ultimo mese dell’anno, le Olimpiadi si avvicinano. La Coppa del Mondo di sci alpino ritorna in Europa: le donne saranno impegnate a St. Moritz con un SuperG mentre gli uomini scenderanno a Val d’Isere con un gigante. Giornata decisiva anche per il curling con il torneo preolimpico con ...

Nuoto - Campionati Italiani Invernali 2017 : Sabato 2 dicembre. Programma - orari e tv. Come vedere le gare in Diretta Streaming : Seconda ed ultima giornata degli Assoluti Invernali di Nuoto in vasca corta con Diretta televisiva delle sessioni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.30 su Rai Sport (in Streaming anche sul portale Rai) e Diretta LIVE testuale su OASport. Ultima chiamata per chi aspetta la qualificazione europea in vasca corta. Su tutte la divina Federica Pellegrini che dopo i 50 stile libero ci cimenterà nei 100 metri. Poi gli altri big azzurri tra cui ...

Sport invernali - tutti gli eventi di Sabato 2 dicembre : programma - orari e tv : sabato 2 dicembre davvero molto ricco per gli Sport invernali, la stagione entra nel vivo e incomincia un fine settimana ricco di eventi, assolutamente spettacolare e imperdibile. Si incomincia già in mattinata con lo slittino: doppio e singolo maschile apriranno le danze sul budello di Altenberg. Alle 11.15 occhi puntati su Lillehammer con la sprint a tecnica classifica di sci di fondo, nel pomeriggio riflettori puntati sul biathlon ...

‘Tu sì que vales’ domina gli ascolti : è il programma più visto del Sabato sera : Anche questo sabato 25 novembre ‘Tu sì que vales’ è stato il programma preferito da quanti hanno scelto di restare in casa a guardare la tv....

Coppa Davis 2017 - seconda giornata (Sabato 25 novembre) : programma - orari e tv. Come vedere le partite in Diretta Live streaming : Nessuna, dunque, nella prima giornata del week-end che consegnerà l’Insalatiera d’argento per la decima volta alla Francia o per la prima al Belgio in questa finale di Coppa Davis 2017 a Lille. Sullo score di 1-1, per effetto delle vittorie di David Goffin contro Lucas Pouille e di Jo-Wilfried Tsonga, la sfida avrà, probabilmente, nel match odierno del doppio il momento decisivo. Una formazione quella transalpina tutta da verificare. Se ...