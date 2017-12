Romina Power : ecco dove trascorrerà il Natale e con chi : Mancano solo due giorni al Santo Natale e la bellissima Romina Power, dopo tanti impegni lavorativi, ha deciso di staccare la spina per un po' per godersi qualche giorno di meritata vacanza. Negli ultimi giorni, tantissimi fas dell'artista statunitense si sono posti tutti la stessa domanda: trascorrerà le feste in Puglia con la famiglia Carrisi? Stando alle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram, sembra proprio di no. Nei paragrafi ...

Al Bano e Romina Power protagonisti del Capodanno di Rai1 con “L’anno che verrà” : Al Bano e Romina Power di nuovo insieme, eccezionalmente, per il Capodanno di Rai1 in diretta da Maratea. Con loro anche gli idoli dei teenagers: Soy Luna e Maggie e Bianca. Quest’anno, per la prima volta nella sua storia, Maratea, incorniciata nel Golfo di Policastro, incastrata tra i monti, affacciata sul Mar Tirreno e sotto la gigantesca e suggestiva statua del Redentore, diventerà la spettacolare cornice del Capodanno di Rai1. Rai1 e “L’anno ...

Romina Carrisi Power contro Al Bano e Loredana Lecciso? Ecco che cos'è successo Video : Negli ultimi giorni, un noto settimanale di gossip ha lanciato una notizia che ha dell'incredibile: #Romina Carrisi Power, quartogenita del maestro Al Bano e della Power [Video], vorrebbe prendere le distanze da #Loredana Lecciso e addirittura anche dal padre. Per quale motivo? Nel paragrafi sottostanti troverete tutti i dettagli di questa vicenda. La quartogenita di Al Bano e Romina spiazza tutti e impone la 'clausola Romina' La settimana ...

Al Bano ospite nel salotto delle sorelle Parodi: il cantante tornerà a parlare del suo rapporto controverso con Romina Power e della situazione presente.

Cosa c'è dietro la grafia di Al Bano e Romina Power : Romina Power La grafia di Romina esprime da un lato semplicità e dall’altro fermezza. Ce lo dicono la scelta dello stampatello e l’avvio, a mo’ di freccia, all’inizio del suo nome. La determinazione senza dubbio la rende personaggio che difficilmente lascia sul banco esperienze irrisolte. Anche oggi la sua scelta professionale è ben pensata a tutela della propria immagine. Cosciente del tempo che passa ...

Romina Power stupisce tutti : ecco cosa bisogna fare per averla ospite in Tv Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alla storica coppia. Come tutti ben sanno, Al Bano e Romina [Video] prima di ritrovare l'intesa dal punto professionale, hanno avuto dei contrasti che li hanno fatto allontanare l'uno dall'altra. Ora, sembrerebbe che il risentimento si sia esteso anche a Loredana Lecciso. A quanto pare, la Power, nelle recenti interviste rilasciate ad alcune trasmissioni televisive, abbia imposto a quest'ultimi la ...

I fan sono già pazzi di loro in ricordo dei bei vecchi tempi ma quando Al Bano e Romina Power posano per social e paparazzi con tanto di cuore in mano e la scritta "Ti Amo" tutto cambia

Romina Power prende le distanze da Al Bano e Loredana : in Tv divisi : Si chiama “clausola Romina” ed è una delle condizioni imposte dalla Power a chiunque, in Tv, intenda ospitarla E’ noto a tutti che i rapporti tra Al Bano e Romina non sono sempre stati dei migliori. Adesso, tuttavia, l’astio pare essersi esteso a tutti membri della famiglia Carrisi (compresa Loredana Lecciso). Sembrerebbe infatti che la […] L'articolo Romina Power prende le distanze da Al Bano e Loredana: in Tv ...

Romina Power a Sabato Italiano : l'appello a cuore aperto ad Albano Video : Eccoci con nuovo appuntamento con le notizie sul mondo della televisione, [Video] che oggi si interesseranno ad una coppia che ha fatto la storia della #Musica italiana. Di chi stiamo parlando se non di #Romina Power, la cantante americana, che ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sabato Italiano. Romina Power: l'appello ad Albano Romina Power, la cantante californiana ha concesso un'intervista ad Eleonora Daniele, la bella conduttrice di ...

Romina Power Al Bano non deve lasciare la musica : Romina Power è stata ospite de Il ”Sabato Italiano”, la trasmissione del sabato pomeriggio di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele. La cantante ha parlato, inevitabilmente, del suo rapporto con Al Bano. “Quando mi hanno chiamata a Mosca per fare quel concerto del 2013 io pensavo che tutto finisse lì e me ne tornassi tranquilla nella mia casa nel deserto. E invece non abbiamo mai smesso di fare concerti in vari Paesi del mondo. Mi rendo conto ...

Al Bano : ‘Mia madre non parla più con Loredana Lecciso e adora Romina Power’ : Quanto conta l’opinione della suocera in un rappoto di coppia? Pesa come un macigno, soprattutto se lei è Jolanda Ottino, la combattiva madre di AlBano Carrisi. Il cantante ha raccontato al settimanale Oggi il suo rapporto con la donna 95enne, rivelando che la signora sarebbe ancora molto legata alla ex moglie del figlio Romina Power ma molto più fredda con la sua attuale compagna Loredana Lecciso. La madre di Al Bano non ama Loredana ...

Al Bano e Romina Power ancora insieme - bagno di folla a Parco Leonardo per l'unica data del firmacopie : Neanche il tempo di una pausa dopo una diretta televisiva in Rai che Al Bano e Romina si sono precipitati a Parco Leonardo, dove hanno incontrato i tanti fan, giunti da tutta Italia, per l'unica...