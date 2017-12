Roma | ricercato torna in Italia per festeggiare il Natale con i parenti | arrestato

Roma - arrestato Guerino Casamonica : era ricercato da giugno : Roma , 5 dic. (askanews) Dal mese di giugno dopo la condanna della Corte di Appello di Roma a più di 11 anni di carcere per sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni personali, era sparito ...

Ricercato per quattro omicidi in Pakistan - 31enne arrestato a Roma : Condannato all'ergastolo nel suo paese perché responsabile di quattro omicidi . H.S., cittadino Pakistan o di 31 anni, è stato arrestato dai poliziotti a Roma . Sono stati gli agenti del commissariato ...

Roma - arrestato pakistano ricercato in patria per un pluriomicidio : Roma , 19 ott. (askanews) Condannato all'ergastolo nel suo paese perché responsabile di 4 omicidi: H.S., un pakistano di 31 anni, è stato arrestato dalla polizia a Roma . Sono stati gli agenti del ...

Smog - Roma : in Campidoglio ricercatori a convegno sulla tutela della salute : “Inquinamento, salute, clima e societa’” al centro della due giorni in Campidoglio organizzata dalla Scuola superiore internazionale di studi universitari Unisrita, in collaborazione con Roma Capitale. Al convegno prendono parte, oltre alle massime cariche accademiche di Unisrita, relatori di Enea, Infn-Istituto nazionale di Fisica Nucleare, Esa-Ente Spaziale Aereonautico, Direzione nazionale Antimafia, Carabinieri Forestali. A ...