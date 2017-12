RISULTATI SERIE C Classifiche aggiornate | il Siena ne fa 4 a Lucca! Diretta gol live

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : la Dea vola - adesso tutti allo Stadium! : RISULTATI SERIE A, Classifica aggiornata della 18^ giornata: diretta gol live score. Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter, il Napoli vola a +5 sui nerazzurri. Poker dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:53:00 GMT)

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : RISULTATI e classifica dopo l’ottava giornata. Catania spazza via Rapallo - pari tra Roma e Florentia : L’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto oggi disputarsi tre sole gare: Padova-Messina è stata rinviata al 10 gennaio 2018. Ha conquistato la certezza di chiudere in testa il girone d’andata l’Orizzonte Catania, che ha annichilito il Rapallo, battendolo con un secco 9-2 che non lascia spazio a repliche. Le etnee hanno chiuso la pratica dopo appena due tempi, terminati già sul 5-1. Grande ...

Calcio - RISULTATI e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...

Calcio - serie A : RISULTATI 18.ma giornata : 16.59 Il Napoli soffre,ma batte la Samp (3-2) e allunga in vetta grazie alla sconfitta dell'Inter in casa del Sassuolo e in attesa del big match serale Juve-Roma. GENOA-BENEVENTO 1-0 NAPOLI-SAMPDORIA 3-2 SASSUOLO-INTER 1-0 SPAL-TORINO 2-2 UDINESE-H.VERONA 4-0 MILAN-ATALANTA ore 18 JUVENTUS-ROMA ore 20.45 LAZIO-CROTONE ...

