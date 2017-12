Riki canta la colonna sonora del film d' animazione Leo Da Vinci

Incontro con il cantante Riki - firmerà il suo disco al Mantova Outlet Village : Un Natale all'insegna degli eventi e della grande musica al Mantova Outlet Village. In occasione delle festività e nell'ambito delle varie iniziative, il distretto fashion alle porte della città ...

Amici - Shady e Riki hanno una storia? La cantante spiazza tutti! : Torniamo a parlare di Riccardo Marcuzzo e Shady: stanno insieme? Il gossip è esploso nuovamente e improvvisamente, quasi dal nulla, dopo che le strade dei due cantanti si sono separate, con la fine di Amici 16, l'edizione a cui hanno partecipato entrambi. Negli ultimi giorni si vociferava ancora una volta della possibilità che tra Riki e Shady ci fosse del tenero, ma, così come succedeva lo scorso anno, non c'erano prove ad accompagnare questi ...

Amici - Shady e Riki hanno una storia? La cantante spiazza tutti! : Torniamo a parlare di Riccardo Marcuzzi e Shady: stanno insieme? Il gossip è esploso nuovamente e improvvisamente, quasi dal nulla, dopo che le strade dei due cantanti si sono separate, con la fine di Amici 16, l'edizione a cui hanno partecipato entrambi. Negli ultimi giorni si vociferava ancora una volta della possibilità che tra Riki e Shady ci fosse del tenero, ma, così come succedeva lo scorso anno, non c'erano prove ad accompagnare questi ...

Riki Riccardo Marcuzzo scrive ad Andrea Damante : il deejay risponde al cantante : Riki scrive ad Andrea Damante: il deejay risponde al cantante dopo l’incontro della settimana scorsa La settimana scorsa Andrea Damante e Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, erano apparsi insieme in una Instagram Stories postata dall’ex tronista di Uomini e Donne. Poche ore fa i due si sono scambiati altri messaggi social. Molti fan (sia dell’uno […] L'articolo Riki Riccardo Marcuzzo scrive ad Andrea Damante: il deejay ...

Riki al Maurizio Costanzo Show (video) canta Aspetterò lo stesso : TELEVISIONI Rivediamo Riki al Maurizio Costanzo Show (voto: 6,5) di giovedì 7 dicembre su Canale 5: canta Aspetterò lo stesso. Aspetterò lo stesso il nuovo singolo di Riki (audio): ballata malinconica su una storia d'amore che si consuma fino ad esaurirsi prosegui la letturaRiki al Maurizio Costanzo Show (video) canta Aspetterò lo stesso pubblicato su RealityShow 09 dicembre 2017 11:00.

Riki - calendario 2018 : 12 mesi con le foto del cantante di Amici 16 arrivato a 5 dischi di platino e due d'oro tra singoli - ep e ultimo album : È uscito in tutte le edicole... ed è bellissimo! pic.twitter.com/eI3ZVEiJ1L — Riccardo Marcuzzo (@aboutRiki) 28 novembre 2017 Nel 2017 toccò ad Alessio Bernabei, nel 2018 è Riki protagonista di un calendario, in vendita in edicola, in libreria e online al prezzo di 9,90 euro. Alessio Bernabei: "Nel 2017 mi metto a nud0 ma che imbarazzo... Ho fatto il vanitoso e ho aggiunto qualcosa alla mia ...

Riki ad Amici 17 (video) canta Perdo le parole e Se parlassero di noi : TELEVISIONI Rivediamo Riki alla prima puntata del pomeridiano di Amici 17 di sabato 18 novembre su Canale 5: canta Se parlassero di noi e Perdo le parole. prosegui la letturaRiki ad Amici 17 (video) canta Perdo le parole e Se parlassero di noi pubblicato su Realityshow 19 novembre 2017 11:30.

Riki a Tu sì que vales 4 (video) viene premiato per il terzo disco di platino e canta Se parlassero di noi : TELEVISIONI Rivediamo Riki a Tu sì que vales 4 (voto: 6,5) di sabato 11 novembre su Canale 5: canta Se parlassero di noi e viene premiato da Maria De Filippi per il terzo disco di platino. Se parlassero di noi, il testo e il video del nuovo singolo di Riki prosegui la letturaRiki a Tu sì que vales 4 (video) viene premiato per il terzo disco di platino e canta Se parlassero di noi pubblicato ...

Capodanno in musica su Canale 5 : cantanti Riki - Annalisa - Michele Bravi - Federica Carta - Elodie - Chiara - Noemi - Sergio Sylvestre - Thomas... : Sono stati annunciati in conferenza stampa i nomi dei cantanti di Capodanno in musica, in onda tra domenica 31 dicembre 2017 e lunedì 1 gennaio 2018 su Canale 5. Capodanno in musica, Federica Panicucci conduttrice su Canale 5 (e Italia 1-Rete 4) della serata di fine 2017: scelta Bologna come sede prosegui la letturaCapodanno in musica su Canale 5: cantanti Riki, Annalisa, Michele Bravi, ...

Riki a Chi ha incastrato Peter Pan? (video) : sogna un duetto con Tiziano Ferro - elogia Maria De Filippi - canta Se parlassero di noi : TELEVISIONI Rivediamo Riki ospite di Chi ha incastrato Peter Pan? 5 (voto: 6,5) di giovedì 19 ottobre su Canale 5: risponde alle domande di bambini e canta l'ultimo singolo Se parlassero di noi, estratto dall'album Mania.prosegui la letturaRiki a Chi ha incastrato Peter Pan? (video): sogna un duetto con Tiziano Ferro, elogia Maria De Filippi, canta Se parlassero di noi pubblicato su Realityshow 20 ottobre 2017 10:30.

Riki canta l'amore con Mania - ma su Sanremo ha le idee chiare : Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, pubblica a sorpresa un album di inediti - Mania - e si prepara per un anno ricco di impegni, tra tour e Forum di Assago.