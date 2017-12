Rifiuti da Roma | Pizzarotti | inefficienti chiedono sostegno

Rifiuti - Roma chiede aiuto all’Emilia-Romagna che valuta inceneritore Parma. Pizzarotti : ‘Inefficienti ci chiedono aiuto’ : “Cara Emilia-Romagna, siamo in emergenza: aiutateci”. Mentre nella Capitale si continua a parlare di “semplice paracadute”, la Regione Lazio – su richiesta del Comune di Roma e della sua municipalizzata Ama Spa – ha scritto alla Giunta regionale emiliano-Romagnola guidata dal dem Stefano Bonaccini perché accolga una parte dei Rifiuti indifferenziati in eccedenza dalla raccolta nella città di Roma durante le festività natalizie. E per uno strano ...

Rifiuti da Roma a Parma ? Pizzarotti : "Chi è inefficiente chiede sostegno..." : "Non ci sottraiamo al senso di responsabilità istituzionale ma avrei gradito una telefonata da Raggi"

Rifiuti a Roma - Pizzarotti salva la Raggi : l'immondizia della Capitale portata nell'inceneritore di Parma odiato da M5S : Ricordate quando il Movimento 5 Stelle combatteva ferocemente l'inceneritore di Parma? Appena eletto sindaco, Federico Pizzarotti - era il 2012 - si rese conto che era antieconomico fermarne...

Rifiuti - Roma chiede aiuto all'Emilia-Romagna : "La Capitale è in difficoltà" : Roma chiede aiuto alla Regione Emilia-Romagna per smaltire i propri Rifiuti. Con le festività natalizie alle porte,

Rifiuti - Bonaccini : 'Roma è in grossa difficoltà - chiede aiuto all'Emilia Romagna' : Lo evidenzia il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a margine della presentazione del rapporto economico sull'economia regionale oggi a Fico. http://www.dire.it/wp-content/uploads/2017/...

Lazio a E-R - smaltite i Rifiuti di Roma? : BOLOGNA, 22 DIC - Una richiesta per smaltire parte dei rifiuti laziali, in particolare di Roma, in Emilia-Romagna in vista delle feste. E' arrivata ieri dalla Regione Lazio e si sta valutando a ...

Bonaccini : Roma rischia emergenza Rifiuti chiede aiuto a Emilia-R. : Bologna, 22 dic. (askanews) Durante il periodo natalizio Roma è 'in grossa difficoltà' per lo smaltimento dei rifiuti e per questo chiede aiuto all'Emilia-Romagna. Lo ha detto il presidente della ...

Spelacchio fa il giro del mondo e Roma affoga ancora nei Rifiuti : Natale da incubo ma, d'altronde, la scomparsa prematura di «Spelacchio» non lasciava presagire nulla di buono. A pochi giorni dal decesso dell'abete più brutto, malandato e tenero che la Capitale ricordi, i Romani si raccolgono attorno alla «salma» e piangono. Un po' per il caro estinto, un po' perché si preparano a ricevere i loro doni. Non c'è odore di biscotti, né confezioni ...

A Roma il primo EcoForum dei Rifiuti del Lazio : Si è svolto oggi a Roma il primo EcoForum dei Rifiuti del Lazio organizzato da Legambiente con il contributo della Regione Lazio, durante il quale è stato... L'articolo A Roma il primo EcoForum dei Rifiuti del Lazio su Roma Daily News.

IV Municipio di Roma è nel mezzo dell’emergenza Rifiuti : Da Colli Aniene a Ponte Mammolo, da Tor Cervara a Monti Tiburtini e Pietralata, il IV Municipio di Roma e’ nel mezzo dell’emergenza rifiuti tra secchioni stracolmi,... L'articolo IV Municipio di Roma è nel mezzo dell’emergenza rifiuti su Roma Daily News.

Roghi tossici - Rifiuti pericolosi interrati - solventi sversati nelle falde acquifere : “Ecco la Terra dei fuochi di Roma Est” : Roghi tossici, ma non solo. Presenza di rifiuti pericolosi inTerrati, sversamenti fuori controllo da parte degli insediamenti industriali e possibile presenza di solventi nei pozzi. E ancora: controlli ambientali carenti, monitoraggi parziali e autorizzazioni integrate non complete. Gli abitanti di Roma Est parlano di “Terra dei fuochi”. Una relazione della ex Asl Roma B (oggi Roma 1) firmata dal direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ...

Roma - a via dei Gracchi invasione dei topi tra Rifiuti e cassonetti : Dalla conta a Tor Bella Monaca a quella di Prati. L'assedio dei topi cambia quartiere. Ma sempre nella Capitale resta. Stavolta a due passi da piazza Risorgimento e San Pietro. In via dei Gracchi, ...

Roma - rivolta contro i Rifiuti - i cittadini fanno causa all'Ama per i rimborsi della Tari : Il tam-tam della rivolta anti-Tari è partito venerdì scorso. Sotto forma di un modulo di diffida all'Ama realizzato dal Tavolo della qualità del II Municipio, diventato il centro nevralgico di un ...

Rifiuti romani in Abruzzo - Mazzocca fa doverose precisazioni : L'Aquila - «L’Abruzzo ha deliberato il rinnovo anche per il 2018 dell’accordo già in atto con il Lazio per il trattamento di Rifiuti urbani nell’impianto (non in 'discarica') ACIAM Spa di Aielli (AQ) per un quantitativo massimo di 180 tonnellate/giorno e cmq non oltre le complessive 40.150 tonnellate/anno». È quanto dichiara, in riferimento ad alcuni articoli di stampa pubblicati nella giornata odierna, il ...