RIBELLE | THE BRAVE Su Rai 2 il film diretto da Mark Andrews | info streaming e trailer

RIBELLE - THE BRAVE/ Su Rai 2 il film diretto da Mark Andrews e Brenda Chapman (oggi - 23 dicembre 2017) : RIBELLE - The BRAVE, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, sabato 23 dicembre 2017. Alla regia Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell. La trama.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 09:39:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - sabato 23 dicembre : ‘RIBELLE-The Brave’ : Buongiorno e buon sabato a tutti! Mancano solo due giorni a Natale ed il suggerimento per stasera, in tema con la programmazione delle feste, è una splendida pellicola Disney, tra l’altro premiata agli Oscar 2013. Il film consigliato di oggi, 23 dicembre, è Ribelle-The Brave, l’avventura della principessa scozzese dai capelli rossi. film consigliato: ‘Ribelle – The Brave’ Per una serata in famiglia, sintonizzatevi ...

RIBELLE – The Brave - una principessa insolita per una fiaba tradizionale : Una storia tradizionale dalla protagonista insolita quella in onda su Rai 2 giovedì 22 dicembre alle 21.10: Ribelle – The Brave, film Disney-Pixar del 2012 parla di Merida, una coraggiosa e fiera principessa scozzese che scombussolerà le tradizioni del suo clan. Se con Rapunzel si racconta di una principessa dall’animo docile che conquista l’indipendenza con un atto di ribellione dalla “madre”, qui invece una ...

RIBELLE THE Brave - film stasera in tv su Rai 2 : trama e curiosità : Ribelle The Brave è il film in programma stasera in tv, sabato 23 dicembre 2017, in prima serata su Rai 2. La pellicola d’animazione racconta la storia della coraggiosa Principessa Merida che dovrà confrontarsi con la tradizione, pronta a cambiare il suo destino. Diretto da Brenda Chapman ed Mark Andrews, la pellicola vanta tra i doppiatori in lingua originale Emma Thompson e Kevin McKidd (Owen Hnt di Grey’s Anatomy). Di seguito ecco ...

Il secondo trailer di The Crown 2 esplora il lato oscuro e RIBELLE del Principe Filippo (video) : Il secondo trailer di The Crown 2 accende i riflettori sulla già tesa relazione tra la regina Elisabetta II e il Principe Carlo. Modello tradizionalista lei, spirito ribelle lui, la coppia reale è al centro di diversi scandali a causa proprio del comportamento burrascoso del marito della sovrana. Come se non bastasse, il regime britannico deve affrontare la complicata crisi di Suez del 1956 che causerà rumore nel governo inglese. The Crown 2 ...

“Luther ? Genio - RIBELLE - liberatore” di Eric Till : di chi è la regione - di lui sia la religione : Trascorsi cinquecento anni dalla Riforma Luterana, messa in atto dal monaco tedesco Martin Lutero, oggi, l’avvenimento è ancora motivo di risonanza, perché episodio di notevole portata storica. A ricordare i fatti che hanno preparato la Riforma è una pellicola cinematografica realizzata nel 2003 dal regista inglese Eric Till, già noto per aver curato diverse serie […]

