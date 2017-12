: RT @MirkoRefatti: @matteorenzi Sondaggio #Ixe #pd sotto il 23% grazie #Renzi un Buon Natale ??#spelacchio ????????aspetto #Marzo per stappare il… - emozionismorti : RT @MirkoRefatti: @matteorenzi Sondaggio #Ixe #pd sotto il 23% grazie #Renzi un Buon Natale ??#spelacchio ????????aspetto #Marzo per stappare il… - NotizieIN : Renzi:"Spelacchio? Come M5S al governo" - Delia88818412 : RT @mar_zago: @PierpaoloAiello @vittoriozucconi Sta a vedere che della scelta, del trasporto e dell'appassimento di #Spelacchio è responsa… - MBodano : RT @MirkoRefatti: @matteorenzi Sondaggio #Ixe #pd sotto il 23% grazie #Renzi un Buon Natale ??#spelacchio ????????aspetto #Marzo per stappare il… -

"La differenza tra noi e gli altri è innanzitutto nella capacità concreta di governare;è difficile credere che riuscirai a gestire un referendum sull'euro quando non riesci a tener in vita un povero albero di Natale a piazza Venezia (riposi in pace)".Così Matteonella sua e-news polemizza con i M5S e ricorda con i tweet dei ministri "i percorsi compiuti" finora.cita anche il sindaco di Mantova Palazzi sottoposto "a una gogna mediaca assurda"."I giustizialisti hanno poca fantasia,il tempo è galantuomo".(Di sabato 23 dicembre 2017)