: Puigdemont: torno, presidenza mi spetta - NotizieIN : Puigdemont: torno, presidenza mi spetta - antoninobill : Puigdemont: “Madrid riconosca il voto” Rajoy apre: “È nuovo inizio, dialoghiamo” Ma rifiuta incontro con il leader… - GiallucaD : C'era una volta l'autodeterminazione dei popoli: #FuoridallUE - MeucciAgency : Elezioni Catalogna, Puigdemont: “Madrid riconosca il voto”. Rajoy: “Dialoghiamo”. Ma dice no a incontro col leader… -

Vuole tornare Carles. Dal suo esilio in Belgio, l'ex presidente della Catalogna si rivolge al governo di Rajoy affinché gli venga concesso di rientrare in Spagna, senza correre il rischio di essere arrestato. Alla Reutersafferma di essere il legittimo presidente della Generalitat e che è sua intenzione presiedere la prima seduta del nuovo Parlamento uscito dalle elezioni del 21 dicembre. Su di lui pesa un mandato di cattura per aver dichiarato unilateralmente l'indipendenza della Catalogna.(Di sabato 23 dicembre 2017)