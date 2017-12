Puigdemont chiede a Rajoy di tornare | Sono stato eletto presidente della Catalogna

Pm Belgio chiederà arresto Puigdemont : 11.32 La procura di Bruxelles ordinerà alla polizia di arrestare l'ex presidente della Generalitat catalana, Puigdemont e i suoi ex ministri regionali, ancora prima che venga designato il giudice che deciderà sul mandato di arresto europeo nei confronti dei componenti del governo destituito. Lo hanno reso noto fonti del ministero dell'Interno. "Dal momento che saranno privati della libertà, potranno comparire dinanzi a un giudice", ha spiegato ...

Catalunya. Madrid chiede a Bruxelles la consegna immediata di Puigdemont : Madrid ha fretta di incarcerare Carles Puigdemont e i ministri Antoni Comin, Clara Ponsati, Lluis Puig e Meritxell Serret. La Procura spagnola ha scritto direttamente a Bruxelles e la richiesta è stata caricata nel Sistema di Informazione Schengen. La procura del Belgio deve…Continua a leggere →

Catalogna - è arrivato il mandato d’arresto anche per Puigdemont. La Spagna chiederà l’estradizione al Belgio : É arrivato anche per il presidente catalano Carles Puigdemont il mandato d’arresto europeo chiesto dalla Spagna. A confermarlo è stato il suo legale Paul Bekaert alla tv belga Vrt: “Sono stato informato dal mio cliente che il mandato è stato emesso contro il presidente e altri quattro ministri che si trovano in Belgio“. La notizia è stata confermata nella tarda serata del 2 novembre, dopo che già era scattato il carcere per per ...

Catalogna - la Procura chiede il carcere per tutto il governo Puigdemont : La Procura dell'Audiencia Nazionale di Madrid, la Corte suprema spagnola, ha chiesto al giudice Carmen Lamela di emettere mandati di arresto europei per l ' ex presidente catalano Carles Puigdemont e ...

Puigdemont resta in Belgio La procura chiede il suo arresto Latitanti anche altri 4 ministri : La procura spagnola chiederà al giudice Carmen Lamela di emettere oggi mandati di arresto europei per il President catalano Carles Puigdemont e i suoi quattro ministri che si trovano a Bruxelles e non si sono presentati oggi a Madrid per essere interrogati Segui su affaritaliani.it

Puigdemont : «Accetto le elezioni - non sono qui per chiedere asilo» : Il leader catalano ha chiesto oggi in una gremita conferenza stampa un «giudizio giusto» da parte della magistratura spagnola. Si è detto poi pronto ad accettare nuove elezioni. E ha spiegato di essere a Bruxelles perché «l’Europa deve reagire»...

Catalogna - il legale di Puigdemont : "Potrebbe chiedere l'asilo politico - ma è difficile" : Paul Bekaert, l'avvocato fiammingo del leader catalano: "l'asilo può essere chiesto, ma ottenerlo è un'altra cosa". Al vaglio già possibili "strategie". L'ex governatore della Catalogna parlerà alla stampa oggi all'ora di pranzo.

