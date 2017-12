Catalogna - il legale di Puigdemont : "Potrebbe chiedere l'asilo politico - ma è difficile" : Paul Bekaert, l'avvocato fiammingo del leader catalano: "l'asilo può essere chiesto, ma ottenerlo è un'altra cosa". Al vaglio già possibili "strategie". L'ex governatore della Catalogna parlerà alla stampa oggi all'ora di pranzo.

Catalogna - Puigdemont chiede «altri due mesi di dialogo» Madrid : «Il limite è giovedì» : Puigdemont chiede nella missiva al premier spagnolo Mariano Rajoy di fermare la «repressione» contro la cittadinanza catalana e adi aprire due mesi di dialogo. Il governo spagnolo: «Puigdemont chiarisca, il dialogo deve avvenire entro la legge»

Catalogna - Puigdemont chiede una lista unitaria e lancia un manifesto - : In vista delle elezioni di dicembre, il President catalano destituito chiede ai "democratici di unirsi" anche per "la libertà dei prigionieri politici". Intanto il Belgio sull'arresto fa sapere che "...

Catalogna - Puigdemont chiede a Rajoy due mesi di dialogo. Madrid : “Richiesta non valida” : A poche ore dallo scadere dell’ultimatum imposto da Madrid all’esecutivo regionale di Carles Puigdemont per rispondere al quesito sull’avvenuta o meno proclamazione di indipendenza della Catalogna, il presidente della Generalitat prende tempo e chiede al premier spagnolo Mariano Rajoy due mesi di dialogo attraverso una mediazione e una riunione ur...

Catalogna - Rajoy chiede chiarimenti : «Puigdemont confermi se ha dichiarato la secessione» : La dichiarazione del premier Mariano Rajoy che chiede al presidente catalano di chiarire se ha effettivamente dichiarato l'indipendenza della Catalogna. «Il governo vuole offrire certezze ai cittadini spagnoli e catalani e evitare la confusione»

Puigdemont chiede a Rajoy di tornare : 'Sono stato eletto presidente della Catalogna. Mi spetta' : Carles Puigdemont , leader separatista catalano ed ex governatore della Catalogna, vuole essere il nuovo presidente della regione e invita il governo spagnolo a permettergli di tornare in Spagna in ...

Catalogna - Puigdemont non si presenta : la Procura chiede il carcere preventivo per tutto il "Govern" : Per il presidente destituito chiesto il mandato d'arresto Ue. Udienze aggiornate davanti alla Corte suprema per la presidente del Parlamento Carme Forcadell e altri 5 deputati. La Procura: vengano sorvegliati

Catalogna - chiesta incriminazione Puigdemont. Ma lui è in Belgio : vuole chiedere asilo politico : dal nostro inviato Carles Puigdemont è già in Belgio. Con lui ci sono anche cinque ex ministri. Tutti chiederanno asilo politico: oltre a Puigdemont sono a Bruxelles Borrás,...

Catalogna - scade l'ultimatum del Governo. Puigdemont chiede due mesi di dialogo : (Teleborsa) - La Catalogna torna sotto i riflettori del mondo politico e finanziario europeo. Oggi scade infatti il termine imposto alla regione dal Governo centrale della Spagna per chiarire le ...

Catalogna. Coalizione Puigdemont chiede 'Repubblica'. Rajoy : 155 unica risposta possibile : La commissione del Senato voterà domani il testo sull'applicazione dell'articolo 155, che verrà messo ai voti venerdì in aula. Sempre domani il Parlament di Barcellona si riunirà per rispondere a Madrid

Catalunya. Madrid chiede a Bruxelles la consegna immediata di Puigdemont : Madrid ha fretta di incarcerare Carles Puigdemont e i ministri Antoni Comin, Clara Ponsati, Lluis Puig e Meritxell Serret. La Procura spagnola ha scritto direttamente a Bruxelles e la richiesta è stata caricata nel Sistema di Informazione Schengen. La procura del Belgio deve…Continua a leggere →

Catalogna - “Puigdemont potrebbe chiedere asilo in Belgio per sfuggire all’arresto” : Nel braccio di ferro tra la Catalogna e Madrid – che ha deciso di indire le elezioni per il 21 dicembre, assumere i poteri della regione e destituire parlamento e governo – si fa strada anche la possibilità dell’arresto del presidente catalano Carles Puigdemont. Un’ipotesi che non è stata confermata da fonti ufficiali, ma che è comparsa sui media spagnoli. E alla quale lo stesso Puigdemont potrebbe rimediare chiedendo ...

Catalogna - chiesta l'incriminazione di Puigdemont : lui chiede asilo politico in Belgio : Ieri il portavoce del governo Rajoy, Inigo Méndez de Vigo, aveva detto che Puigdemont ha il diritto di continuare a fare politica nonostante la sua destituzione. Domani la procura spagnola potrebbe ...

Catalogna - la coalizione di Puigdemont chiede la proclamazione della 'repubblica' in settimana. Rajoy : "Articolo 155 unica risposta possibile" : La coalizione indipendentista Junts Pel Si (JpS) che appoggia il presidente Carles Puigdemont chiede che la 'repubblica catalana' sia proclamata durante la sessione del Parlament di domani e venerdì, stando a un documento interno citato dalla stampa di Barcellona. Il Govern di Puigdemont è diviso fra 'repubblica' ed elezioni anticipate, secondo diversi media. Non è chiara al momento la posizione del vicepresidente Oriol ...