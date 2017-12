PSVITARilasciato Labyrinth 3D v 1 4

: [PSVITA]Rilasciato Labyrinth 3D v.1.4 - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato Labyrinth 3D v.1.4 -

(Di sabato 23 dicembre 2017) Lo sviluppatore Rinnegatamante ha rilasciato un nuovo aggiornamento di3D in versione 1.4.3D è uno dei primi giochi 3D che utilizza Lua Player Plus Vita e RayCast3D Engine,un gioco,come dice il titolo stesso,di uno o più labirinti in cui l’unica via di uscita è trovare la fine. Supporta diverse dimensioni della mappa e all’interno del gioco è possibile trovare alcuni rotoli in base alle dimensioni della mappa. Questi rotoli possono essere utilizzati per “segnare” un muro del labirinto (dopo aver segnato un muro, diventerà d’oro). I labirinti sono generati attraverso l’algoritmo di Primm, quindi ci saranno infiniti labirinti casuali da risolvere. Qualsiasi labirinto generato fornirà un seed in modo da poter condividere questi labirinti con gli altri e avviarli attraverso la voce “Inizia partita con ...