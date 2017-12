PSVITARilasciato Higurashi Vita v2 3

: [PSVITA]Rilasciato Higurashi Vita v2.3 - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato Higurashi Vita v2.3 -

(Di sabato 23 dicembre 2017) Lo sviluppatore MyLegGuy ha rilasciato un nuovo aggiornamento diin versione 2.3.è un port non ufficiale diWhen They Cry ,un visual novel (romanzo interrattivo) di avventura molto conosciuto in Giappone diviso in otto romanzi visivi /sonori di 07th Expansion, successivamente adattati sia in una serie di anime che in una serie di manga . È la prima serie del franchise When They Cry , seguita da Umineko: When They Cry . Video Tutorial Changelog v2.3 Aggiunta impostazione per la velocità del testo Download-v2.3.vpk Fonte Github L'articolov2.3 proviene da GamesandConsoles.