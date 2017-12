Pallanuoto femminile | Serie A1 2017-2018 | risultati e classifica dopo l’ottava giornata

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : si gioca l’ottava giornata. Catania-Rapallo il big match - Padova per ripartire : Domani scenderanno in acqua, per l’ultima volta nell’anno solare 2017, le squadre della Serie A1 di Pallanuoto femminile: riposa Cosenza, che resta così sul fondo della classifica a quota 3, seppur con una gara in meno (la sfida contro Florentia, rinviata nella scorsa giornata). Il match di cartello è certamente quello che opporrà, alle ore 15.00, nella vasca della piscina “Scuderi” di Catania, le padrone di casa ...

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : le migliori italiane della settima giornata. Galardi strepitosa : Soltanto tre gli incontri per una settima giornata davvero povera di emozioni nel campionato di Pallanuoto femminile. La cancellazione di alcuni voli aerei ha costretto a posticipare la sfida tra Florentia e Cosenza, mentre riposava il Bogliasco. La sorpresa del giorno sabato è arrivata però grazie al Rapallo che ha sconfitto le campionesse d’Italia del Plebiscito Padova. Vola in solitaria, dunque, l’Ekipe Orizzonte Catania, vincente ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la settima giornata. Padova cade a Rapallo - è fuga Catania! : Sono state soltanto tre le gare odierne di Pallanuoto femminile valide per la settima giornata del campionato di Serie A1, ma un risultato roboante arriva comunque: Padova perde a Rapallo per 6-5 una gara tiratissima e non solo viene agganciato in classifica al secondo posto proprio dalle liguri, ma vede scappar via Catania, corsara a Milano con il punteggio di 5-11 ed ora in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio. Nell’altro ...

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : in programma la settima giornata - soli tre incontri sabato : Milano-L'Ekipe Orizzonte 15,00 diretta streaming su https://www.facebook.com/milanoallnews Rapallo-Lantech Plebiscito 15,00

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : in programma la settima giornata - soli tre incontri sabato : Un sabato davvero molto povero di match quello che riguarda il campionato femminile di Pallanuoto di A1. Saranno solo tre gli incontri in programma per la settima giornata: con le sole nove squadre presenti e un match rinviato, va davvero a ridursi al minimo il numero di sfide da seguire per gli appassionati. Non si giocherà infatti RN Florentia-Cosenza: inizialmente prevista come di consueto di sabato, il match di Firenze è stato spostato ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della sesta giornata di A1. Laura Barzon trascina Padova con un poker : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha sancito la leadership di Catania, che ha sbancato Bogliasco. Resta in scia Padova, che ha superato Milano, mentre Roma ha battuto Rapallo. In coda Messina ha vinto a Cosenza. Andiamo a scoprire le migliori italiane scese in acqua sabato scorso. Laura Barzon (Padova): il suo poker trascina, ancora una volta, le Campionesse d’Italia. Prima porta avanti la sua squadra siglando due ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la sesta giornata. Catania si conferma in vetta - Padova non molla : Catania si conferma in vetta alla classifica del campionato italiano di Serie A1 di Pallanuoto femminile dopo la vittoria odierna in casa del Bogliasco. Nel big match della sesta giornata invece Padova si tiene in scia battendo, non senza soffrire, Milano con il punteggio di 7-6. Le patavine restano sole al secondo posto, approfittando del netto scivolone di Rapallo, che viene battuto ed avvicinato dalla Roma, la quale aggancia in classifica ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : anche Israele nel girone delle azzurre : In vista dell’Europa Cup, il Setterosa si allenerà con il Canada; dalla LEN però giungono novità circa la composizione del gruppo delle azzurre. Infatti nel girone B della prima fase, che si giocherà nella città ellenica di Volos, dall’1 al 4 febbraio, a differenza di quanto comunicato in precedenza, oltre a Ungheria, Germania e, appunto, Grecia, la formazione italiana dovrà misurarsi anche con Israele. La LEN, massimo organismo ...

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : sesta giornata. Dura sfida tra Plebiscito e Milano : Milano 15,00 Arbitri: Piano e Ingannamorte Sis Roma-Rapallo 15,00 Arbitri: Lo Dico e Valdettaro diretta streaming su https://www.federnuoto.it/live/index.html

Pallanuoto femminile - A1 2017-2018 : sesta giornata. Dura sfida tra Plebiscito e Milano : sesta giornata per il campionato femminile di Pallanuoto: come di consueto sono quattro le sfide che si disputeranno nel sabato di A1. A riposo ci sarà l’RN Florentia, coinvolta nelle retrovie della classifica: l’obiettivo sarà dunque sperare in qualche falso delle squadre alle spalle in graduatoria. Andiamo a vedere cosa ci aspetta in questo turno. sfida insidiosa per la prima della classe, L’Ekipe Orizzonte Catania, che dopo ...

Pallanuoto femminile - le novità più interessanti in ottica Setterosa. Fabio Conti cerca di ringiovanire l’Italia : Il sesto posto ai Mondiali di Budapest nel torneo di Pallanuoto femminile è ormai in archivio e Fabio Conti, CT del Setterosa sta cercando l’amalgama ideale tra senatrici e nuove leve in vista degli Europei di Barcellona. In quest’ottica vanno lette le convocazioni per i collegiali sostenuti negli ultimi tempi dalla Nazionale. Per la passerella di Portofino di fine settembre, nel Water Polo By The Sea, il CT ha integrato il blocco ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della prima fase di Eurolega. Barzon trascina Padova - D’Amico salva Messina : Tre su tre: meglio di così non poteva andare per le squadre italiane di Pallanuoto femminile impegnate nel primo turno di Eurolega. Catania, Padova e Messina hanno staccato il biglietto per il secondo turno, in programma dal 19 al 21 gennaio, che designerà le quattro partecipanti alla Final Four. Andiamo a scoprire quali italiane si sono messe in luce nelle tre gare dello scorso weekend. Agnese D’Amico (Messina): tripletta nella gara ...

