La ministra Marianna Madia, al Tg3, esprime soddisfazione per il nuovo contratto sul pubblico impiego. "Per la prima volta, con la firma dei sindacati, i premi andanno ai lavoratori che effettivamente forniscono servizi ai cittadini". Poi l'attacco: "Considero archiviata la logica punitiva della legge Brunetta". Una scelta elettorale? No, "era giusto" recuperare "una normale dialettica contrattuale". La replica di Brunetta: "Madia si vergogni, ha svenduto il merito alla Cgil. Siamo tornati 10 anni indietro".(Di domenica 24 dicembre 2017)

Altre notizie : Pa Madia ...