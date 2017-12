Ottime notizie per il Comune di Ispica

WhatsApp - Ottime notizie per alcuni specifici utenti Video : #WhatsApp, nonostante la presenza di una sempre più temibile concorrenza, rimane ancora oggi una delle applicazioni di messaggistica istantanea [Video] più utilizzate al mondo. Le ragioni di un simile successo sono molteplici, anche se piuttosto evidenti. Tanto per cominciare, il bacino d'utenza riconducibile all'applicazione è a dir poco sterminato: difficile che tra i vostri contatti ci sia qualcuno che non utilizza WhatsApp. Allo stesso ...

Sirene 2/ Anticipazioni - ci sarà la seconda stagione? Ottime notizie per il pubblico : Stasera su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata della fiction fantasy Sirene. Il pubblico che ha apprezzato la serie si chiede se ci sarà una seconda stagione. Ecco le parole del cast.(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 17:03:00 GMT)

NCIS Los Angeles/ Anticipazioni puntata 25 novembre 2017 : Ottime notizie per i fan : NCIS Los Angeles, Anticipazioni puntata 25 novembre 2017. Calvin e Portia sono sempre più sotto pressione a causa della mole di lavoro voluto da Eddie Barker(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 18:52:00 GMT)

Ottime notizie per il Milan : in arrivo 150 milioni Video : La dirigenza rossonera durante la settimana di stop per la pausa delle nazionali ha incontrato la Uefa [Video] per raggiungere un'intesa sul piano finanziario del prossimo triennio ed evitare sanzioni di Fair Play Finanziario, ma nel frattempo #Fassone ha firmato un accordo con il fondo internazionale #highbridge, controllato dalla banca americana JPMorgan, per rifinanziare il debito del #Milan. Nuovi debiti, più fiducia A causa delle ...

Milan - la Croazia rilancia il vero Kalinic. Ottime notizie per Montella : Milano, 9 novembre 2017 - Il Milan ritrova il miglior Nikola Kalinic . Solamente a distanza però. L'andata dello spareggio tra Croazia e Grecia lancia la nazionale slava verso il Mondiale tra i grandi ...

Ottime notizie per l’Asus ZenFone 3 Max : ecco l’aggiornamento 77 dal 9 novembre : Periodo davvero intenso e ricco di novità per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 3 Max in un anno abbondante di vendite in Italia. A distanza di pochissimi giorni di distanza da un aggiornamento che ha messo piede nel nostro Paese, come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale sulle nostre pagine, è possibile imbattersi in un nuovo pacchetto software oggi 9 novembre. Mi riferisco alla patch 77, la cui natura però ...