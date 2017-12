Oltre 6 milioni gli italiani a caccia dell' ultimo regalo Si spende 307 euro a testa

Panariello mattatore - Oltre 4 milioni di spettatori per il suo show di Natale : A due anni dal grande successo del suo show di Natale, Giorgio Panariello torna in prima serata Rai 1 e il risultato è sempre lo stesso. Il comico toscano fa centro di nuovo con "

Giunta approva emendamenti a progetto Bilancio previsione 2018-2020. Manovra su investimenti da Oltre 55 milioni di euro : La Giunta capitolina ha approvato due emendamenti alla proposta di Bilancio di previsione 2018-2020, attualmente in discussione in Assemblea Capitolina. I due provvedimenti prevedono una Manovra complessiva sulla spesa in conto capitale, per gli investimenti in opere pubbliche, di oltre 55 milioni di euro. Il primo emendamento introduce alcune modifiche anche agli stanziamenti di parte corrente accogliendo mere […] L'articolo Giunta ...

Oltre 30 milioni di utenti globalmente su PC e Xbox One per PlayerUnknown's Battlegrounds : Che PlayerUnknown's Battlegrounds sia stato un grande successo non c'è alcun dubbio, il titolo di Bluehole ha fatto registrare numeri incredibili su PC e ora i dati generali sono destinati ad aumentare con l'arrivo del gioco sulle console di Microsoft, Xbox One e Xbox One X.Oggi, 21 dicembre, come saprete, PlayerUnknown's Battlegrounds lascia l'Early Access di Steam e, come riporta Wccftech, per l'occasione gli sviluppatori hanno condiviso dati ...

Giunta approva investimenti da Oltre 55 milioni di euro : Giunta approva emendamenti a progetto Bilancio previsione 2018-2020. Manovra su investimenti da oltre 55 milioni di euro. Interventi su strade, scuole, opere di urbanizzazione e... L'articolo Giunta approva investimenti da oltre 55 milioni di euro su Roma Daily News.

'Ndrangheta - sequestrati e confiscati beni e società per Oltre 10 milioni di euro all'ex deputato Matacena : La Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sequestro e confisca di beni, per un valore di oltre 10 milioni di euro, nei confronti del noto armatore Amedeo Matacena, ex parlamentare, attualmente latitante a Dubai.Matacena, già condannato definitivamente nel 2014 a tre anni di reclusione dalla Corte di Cassazione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, è stato ...

Abbattimento barriere architettoniche in strutture private - all'Abruzzo Oltre 4 - 5milioni per 5 anni : L'Aquila - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto lo schema di “Riparto delle risorse per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Luglio 2017”, che verrà approvato dalla prossima Conferenza Unificata Stato Regioni. Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo per gli anni 2017-21 sono pari a 4.564.896,00 euro. Solo per ...

Cuphead ha venduto Oltre due milioni di copie : Cuphead ha venduto oltre due milioni di copie e ad annunciarlo è proprio lo studio con un comunicato.Piazzando oltre 2.000.000 di copie tra Xbox One e PC, il titolo ha superato ogni più sfrenata aspettativa da parte degli sviluppatori.Cuphead è un gioco Run 'n' gun del 2017, sviluppato e pubblicato dai fratelli Chad Moldenhauer e Jared Moldenhauer di Studio MDHR in esclusiva per Xbox One e Microsoft Windows, ed è uscito in tutto il mondo il 29 ...

Toyota - Prevede Oltre 10 milioni di vendite anche nel 2018 : Il gruppo Toyota punta per il 2018 a superare la soglia dei 10 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo. Si tratterebbe del quinto anno di fila con un risultato del genere per l'ex numero uno mondiale del settore automobilistico.Previsioni di crescita per 2018. Includendo le controllate Daihatsu, specializzata in citycar, e Hino, attiva nei commerciali, le vendite per l'anno prossimo sono preventivate in 10,495 milioni di veicoli, l'1% in ...

La super truffa del vino : etichette taroccate - sequestrati Oltre 4 milioni di litri di falso Doc : I reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare nel corso di controlli in aziende vinicole delle Marche, della Campania, del Veneto, dell'Emilia Romagna e del Piemonte hanno sequestrato oltre 4 milioni di litri di vino immessi sul...

Kingston - i drive SSD dotati di controller Phison alimentano Oltre 18 milioni tra PC e sistemi : All'inizio di quest'anno, Kingston ha installato il controller PS 5007-E7 di Phison per alimentare il DCP1000 , l'SSD NVMe PCIe più veloce al mondo progettato per ambienti enterprise. Il DCP1000 ...

All'Unione Italiana Oltre 5 milioni di euro per l'attività del 2018 : Da Roma il 90 delle risorse, annunciati aumenti da Zagabria. Fondi alle Comunità, rinviato l'ok definitivo del piano di lavoro

Siccità - in Piemonte danni agricoli per Oltre 185 milioni : la Regione chiede aiuto al Ministero : Ammonta a 185,4 milioni di euro il conto dei danni provocati dalla Siccità che ha colpito il Piemonte tra la primavera e l'estate scorsa, settimane e settimane senza pioggia che hanno provocato gravi ...

Livorno - l’ippodromo chiude dopo Oltre 120 anni. Pd e M5s si danno la colpa. La società chiede 3 milioni al Comune : Via gli ultimi cavalli, lucchetti alle serrature, pronti i sigilli: agonia finita per lo ippodromo Caprilli di Livorno, a due passi dallo stadio di Ardenza, non solo storico impianto sportivo di livello nazionale e internazionale (aprì nel 1894) ma anche polmone verde a pochi passi dal lungomare e per intere generazioni di giovani cuore pulsante delle serate estive. Il curatore fallimentare della Labronica corse cavalli, società tutta pubblica ...

Varie FONDAZIONE CRT. 4 - 5 MILIONI DI EURO PER Oltre 300 INIZIATIVE DEL TERRITORIO di Piemonte e Valle d'Aosta : Il sostegno della FONDAZIONE CRT va, in particolare, a manifestazioni di spicco come 'Giovedì Scienza' e 'View Conference', all'attività di ricerca di realtà di eccellenza come la FONDAZIONE Edo ed ...