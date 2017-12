Oltre 100 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store per Natale

Filippine - tempesta tropicale nell’isola di Mindanao : Oltre 100 morti - 15mila sfollati : oltre 100 persone sono morte e decine risultano disperse dopo che una tempesta tropicale ha colpito il sud delle Filippine provocando frane e alluvioni. Lo riportano i media internazionali, citando fonti di soccorso locali. Le vittime di ‘Tembin’ si sono registrate tutte nell’isola di Mindanao. oltre 15.000 persone sono state sfollate. La tempesta è prevista che lasci le Filippine nel giorno di Natale. “Stiamo cerando di ...

Filippine - a Mindanao tempesta tropicale : Oltre 100 morti : Sono oltre 100 le vittime della tempesta tropicale che ha colpito il sud delle Filippine, in particolare l'isola di Mindanao, provocando frane e alluvioni.Altre decine risultano ancora disperse, riferisce la Bbc. Le due città maggiormente colpite sono Tubod e Piagapo dove una decina di case sono state travolte dai massi.La tempesta 'Tembin', con venti fino a 80km orari, ha attraversato l'isola di Mindanao e si sta dirigendo verso la punta ...

Abruzzo - in arrivo Oltre 100 mln euro : (ANSA) - L'AQUILA, 22 DIC - In arrivo oltre 100 milioni di euro di risorse per il terremoto 2016-2017 relativi agli edifici scolastici, di edilizia popolare e opere civili per la vita collettiva come ...

Furto da Oltre 100mila euro da Prada : MILANO, 21 DIC - Furto da oltre 100mila euro in via Della Spiga, nel Quadrilatero della moda di Milano. Durante la notte due uomini col volto coperto hanno infranto la vetrina del negozio Prada e ...

Bambini intossicati a scuola/ Torino - monossido di carbonio : Oltre 100 alunni in ospedale - giallo sulle cause : Bambini intossicati a scuola dal monossido di carbonio nella provincia di Torino: oltre 100 alunni in ospedale, alcuni ancora ricoverati. Procura apre inchiesta sull'accaduto.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 17:25:00 GMT)

Prime Video di Amazon è ora disponibile su Apple TV in Oltre 100 Paesi : "Non c'è per noi soddisfazione più grande che fare contenti i nostri clienti e siamo estremamente lieti di consentir loro di eseguire lo streaming dei contenuti Prime Video su Apple TV" ha affermato ...

Oltre 100mila visitatori a 'Più libri' : ... che ha riunito i maggiori protagonisti della letteratura, del giornalismo, attualità e politica, ha riportato finalmente Roma al centro della scena culturale del Paese".

Immacolata - questura Roma : controllate Oltre 100mila persone : Roma, 8 dic. (askanews) 'Ha tenuto il piano di prevenzione e sicurezza' disposto dal questore di Roma Marino, per garantire il regolare svolgimento degli eventi dell'otto dicembre a Roma, a cui ha ...

Gerusalemme - Oltre 100 feriti negli scontriLancio di razzi da Gaza - Israele risponde : La decisione di Donald Trump infiamma il Medio Oriente: scontri tra dimostranti palestinesi e reparti militari israeliani in Cisgiordania, a Gerusalemme est e lungo la linea di demarcazione con Gaza

Sesso in autostrada a Oltre 100 Km/h : l'uomo si accorge di essere ripreso e reagisce così : Il filmato, diffuso in rete, ha indignato tutto il paese, e non solo, visto che in breve tempo ha fatto il giro di tutto il mondo. L'Argentina è uno dei paesi che registra il più alto tasso di ...

Roma - Castiglione : in 4 mesi ripresi Oltre 100 immobili occupato : Roma, 4 dic. (askanews) 'Prosegue a Roma l'azione di recupero degli immobili occupati abusivamente. Negli ultimi 4 mesi la Polizia Locale ne ha riacquisiti più di 100'. Ne dà notizia il Campidoglio in ...

Ambiente - lo studio Enea : “Sulle spiagge italiane Oltre 100 milioni di Cotton Fioc” : Una ‘valanga’ di Cotton fioc sulle spiagge italiane dove oltre l’80% dei rifiuti raccolti è rappresentato da plastiche che minacciano l’ecosistema e la salute dell’uomo. E’ l’allarme che arriva da uno studio dell’Enea che ha messo sotto la lente d’ingrandimento anche le fonti d’inquinamento da microplastiche che per le dimensioni inferiori a 5mm che “non vengono trattenute” ...

Al via a Milano 'Artigiano in Fiera' - Oltre 3.200 stand da 100 Paesi : Ha preso il via a Milano 'Artigiano in Fiera', la più grande manifestazione internazionale del settore

