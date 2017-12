: Nuti: 'Bisogna agire contro la mafia e di massoneria di Stato' - PinoAikiShiatsu : Nuti: 'Bisogna agire contro la mafia e di massoneria di Stato' - katiadiluna16 : Nuti: 'Bisogna agire contro la mafia e di massoneria di Stato' -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 23 dicembre 2017) A trattare del grande lavoro di ricerca compiuto dalla Commissione Antisulla relazione tra #e #anche #riccardo, delegato del Movimento 5 Stelle e membro della stessa commissione che, come comunica Rai News, ha descritto come sconvolgente quanto emerso dal legame. Non soltanto si può, ma si deve trattare didicuiprontamente ha dichiarato. Secondo le dichiarazioni del membro della commissione, dalle documentazioni sarebbe emerso come dal 1990 al 2016 tra gli adepti alle associazioni massoniche VIDEO siciliane e calabresi, sarebbero stati 193 i soggetti con precedenti penali per fatti diinvita a Mattarella ad eliminare i massoni dagli uffici pubblici Inoltre, Riccardoha aggiunto che quello che desta preoccupazione è che negli elenchi ci sono soggetti iscritti che sono ...