Nuoto sincronizzato | Giorgio Minisini | il Messia che ha cambiato la storia dell’Italia

(Di sabato 23 dicembre 2017)è davvero ildelitaliano, un Re Mida che ha reso oro quello che ha toccato: prima del suo avvento non avevamo mai vinto niente a livello internazionale in questo sport, le nostre ragazze si erano sempre comportate egregiamente in un contesto altamente competitivo ma non erano mai riuscite a salire sul gradino più alto del podio. A volte era arrivata qualche medaglia luccicante ma ci era sempre stata privata la gioia di ascoltare l’Inno di Mameli, ma grazie a questo splendido ragazzo romano siamo riusciti a festeggiare, a esultare, a piangere, a commuoverci vedendo sventolare il tricolore sul pennone più alto. A Budapest,ha dettato legge, ha riscritto la, ci ha regalato un titolo iridato insperato e ha cancellato uno 0 pesantissimo nei nostri annali.è riuscito ad andare oltre a tutte le barriere, ha trionfato in ...