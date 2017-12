Notte fonda per il Milan al Meazza | l' Atalanta vince 2-0

Milan - è Notte fonda anche in Europa : il Rijeka si impone 2-0 sul Diavolo : Il Milan subisce la prima sconfitta anche in Europa. La squadra di Gennaro Gattuso ha perso per 2-0 in casa del Rijeka ma era già qualificata ai sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri, pieni di seconde linee, hanno disputato una brutta partita a cospetto di un avversario molto più debole sulla carta. Continua il momento no del Milan che dopo essere stato beffato dal Benevento perde la settima partita della sua travagliata stagione. ...

Aci Lecce e Fondazione 'la Notte della taranta' insieme per promuovere sport e cultura : Sono molte le analogie tra il mondo delle corse e quello della danza e, in una terra dallo straordinario patrimonio artistico e sportivo, non poteva che nascere una affascinante sinergia tra la notte ...

Che spettacolo l’Udinese di Oddo : 3-0 convincente - Notte fonda per il Crotone : 1/10 LaPresse/Francesco Mazzitello ...

DIRETTA / Monaco Lipsia (risultato finale 1-4) streaming video e tv : è Notte fonda sul Principato! : DIRETTA Monaco-Lipsia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 21 novembre 2017(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 22:34:00 GMT)

Parma-Ascoli 4-0 - Notte fonda al Tardini. E Favilli ko : In avvio di ripresa inizia un altro tipo di cronaca, il tutto mentre il Parma continua ad osservare lo sterile possesso ascolano e a provare a far male ogni volta che gli si presenta l'occasione. "...

Champions League - Pazzesco gol di Perotti - la Roma è irresistibile : per il Chelsea è Notte fonda VIDEO : Un gol bellissimo quello di Diego Perotti, l'esterno giallorosso prende palla sull'out sinistro e, dopo essersi accentrato, fredda Courtois con un destro precisissimo Troppa Roma per il Chelsea, i ...

Ignazio Moser e Cecilia a Notte fonda - il bacio della buonanotte : cos’è accaduto : Grande Fratello Vip: cos’è accaduto a notte fonda tra Ignazio e Cecilia dopo la diretta E’ notte fonda al Grande Fratello Vip. Dopo i ‘fuochi d’artificio’ della diretta, che ha messo faccia a faccia prima Francesco Monte con il ‘rivale’ Ignazio Moser, poi con Cecilia Rodriguez, si spengono riflettori. E’ tempo di rilassarsi per il […] L'articolo Ignazio Moser e Cecilia a notte fonda, il bacio ...

Benevento-Lazio 1-5 pagelle - voti e highlights 11^ giornata : uragano biancoceleste - Notte fonda per i campani (VIDEO) : Benevento-Lazio 1-5 pagelle, voti e highlights 11^ giornata: uragano biancoceleste, notte fonda per i campani (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benevento-Lazio pagelle, voti E highlights 11^ giornata- Il Benevento, reduce da una settimana turbolenta con il cambio di panchina e la sconfitta all’ultimo secondo di Cagliari, ospita la Lazio per ...