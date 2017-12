Napoli Scivola sul camion mentre ritira i rifiuti | 21enne in prognosi riservata

Napoli - 48enne muratore scivola e muore : 23.17 Un uomo di 48 anni è morto a Napoli in un incidente sul lavoro. La disgrazia mentre era impegnato in lavori di impermeabilizzazione di un terrazzo su mandato del condominio, quando, per cause ancora da accertare, è scivolato ed è caduto nel vuoto. Gli accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, permessi e rapporti di lavoro della vittima sono affidati alla polizia.