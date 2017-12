Napoli-Sampdoria 3-2 | primo tempo show al San Paolo

Napoli-Sampdoria 3-2 : Allan - Insigne e Hamsik ribaltano Giampaolo. Marek supera Maradona. GOL E HIGHLIGHTS : Napoli-Sampdoria 3-2 2' Ramirez (S), 16' Allan (N), 27' Quagliarella (S), 34' Insigne (N), 39' Hamsik (N) Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Rui; Allan, Jorginho (56' Diawara), Hamsik (...

Pagelle/ Napoli Sampdoria (3-2) : i voti della partita. Allan il migliore nel giorno di Hamsik (Serie A) : Pagelle Napoli Sampdoria: i voti della partita di Serie A, giudizi sui migliori e peggiori al San Paolo per la partita della 18^ giornata (23 dicembre). Vittoria partenopea in rimonta(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:26:00 GMT)

Sampdoria - Ferrero : "Napoli? Tanto tempo perso dai raccattapalle" : NAPOLI - "Se pareggiavo o vincevo sarebbe stato meglio". Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha commentato con ironia e amarezza la sconfitta per 3-2 contro il Napoli. Il giudizio sulla ...

Napoli-Sampdoria - Ferrero : "Peccato per i raccattapalle" : E questo non va bene, perché Napoli è la città più bella del mondo. Sarri? A un certo punto ha chiesto l'aiuto del pubblico. Forza Samp, 'sanculino' ci ha abbandonato', il saluto sempre colorito del ...

Napoli-Sampdoria - Sarri : “Gara difficile. Bravi a reagire e controllare”. Giampaolo : “Loro sono extraterrestri” : Napoli-Sampdoria, Sarri: “Gara difficile. Bravi a reagire e controllare”. Giampaolo: “Loro sono extraterrestri” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Sampdoria, Sarri: “GARA difficile. Bravi A reagire E CONTROLLARE” – Nel postpartita del match vinto dal Napoli contro la Sampdoria, l’allenatore partenopeo ...

Serie A Napoli-Sampdoria 3-2 - il tabellino : NAPOLI - Vittoria del Napoli sulla Sampdoria: 3-2 al San Paolo, tutte le reti nella prima frazione di gioco. Ramirez porta avanti i blucerchiati in avvio, poi il pari di Allan prima del nuovo sorpasso ...

Napoli-Sampdoria 3-2 : Allan - Insigne e Hamsik in gol. Fa festa il San Paolo ( HIGHLIGHTS ) : Puggioni, Tozzo, Regini, Murru, Sala, Capezzi, Andersen, Verre, Djuricic, Zapata, Kownacki Allenatore: Marco GiamPaolo Notizie sul tema Napoli-Sampdoria diretta tv e streaming live, ecco dove ...

Serie A - il Napoli batte la Sampdoria e tifa Roma per laurearsi campione d'inverno : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Bologna e Fiorentina contro Chievo e Cagliari, la 18esima giornata di Serie A è proseguita con il match dell'ora di pranzo tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Crotone di Walter Zenga, vinto per 4-0 dai biancocelesti. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque gare partite. L'Inter cade per 1-0 sul campo del Sassuolo, mentre il Napoli vince in rimonta per 3-2 sulla Sampdoria di ...

Napoli Sampdoria (risultato live 3-2) streaming video e tv : espulso Mario Rui - ci crede la Sampdoria : Diretta Napoli Sampdoria: info streaming video e tv, al San Paolo arrivano i blucerchiati a sfidare la capolista nella 18giornata di Serie A.

LIVE Napoli-Sampdoria - cronaca e risultato in tempo reale : 3-2 finita! : Puggioni, Tozzo, Regini, Murru, Sala, Capezzi, Andersen, Verre, Djuricic, Zapata, Kownacki Allenatore: Marco Giampaolo Notizie sul tema Napoli-Sampdoria diretta tv e streaming LIVE, ecco dove ...

Video Goal Napoli-Sampdoria 3-2 : Highlights e Tabellino 18° Giornata Serie A 23-12-2017 : Risultato Finale Napoli-Sampdoria 3-2: Cronaca e Video Goal Ramirez, Allan, Quagliarella, Insigne, Hamsik 18° Giornata Serie A 23 Dicembre 2017 Primo tempo che si apre con un fulmine a ciel sereno per i padroni di casa: Caprari viene atterrato sui 30 metri, Gaston Ramirez si incarica della battuta e con un mancino formidabile sorprende Reina. Insigne&Co reagiscono subito, prima con Callejon e poi con Mertens ma a segnare è Allan al ...

Napoli-Sampdoria 3-2 - Sarri ringrazia super Allan : Il Napoli non molla di un centimetro e mantiene la vetta: al 'San Paolo' una coraggiosa Sampdoria va k.o. per 3-2 nonostante il doppio vantaggio firmato Ramirez-Quagliarella. Di Allan (il migliore in ...

Serie A : crisi Inter - Udinese “europea” - spettacolo tra Napoli e Sampdoria : 1/28 LaPresse/Massimo Paolone ...

Pagelle Napoli-Sampdoria 3-2 : Hamsik supera Maradona : Pagelle Napoli-Sampdoria – Due volte in svantaggio, il Napoli è riuscito a rimontare e a vincere la sfida contro la Sampdoria. Tre punti preziosi per i partenopei, vista la contemporanea sconfitta dell’Inter con il Sassuolo. Giornata indimenticabil per Hamsik che ha realizzato il goal del 3-2, il numero 116 con la maglia del club partenopeo, superato Diego Armando Maradona nella classifica all-time dei marcatori della società ...