Napoli | per il terzino sinistro è scelta tra Darmian o Vrsaljko a gennaio

Soffre - lotta e vince- Sarri sotto l'albero ritrova un super Napoli : Essere primi sotto l'albero di Natale non regala titoli, ma sicuramente autostima e consapevolezza nei propri mezzi. E il Napoli che si tiene stretta la vetta della classifica a 90 minuti dalla fine del girone di andata, con la prospettiva concreta di poter vincere il platonico «scudetto d'inverno» venerdì a Crotone, dimostra di aver ritrova to gioco e convinzione dopo qualche colpo a vuoto. Il San Paolo è tornato a ...

Juve e Napoli - lo scudetto è un affare solo per loro? : Fatta eccezione per il pareggio contro l'Inter e la dolorosa sconfitta interna contro la Juve , che nell'economia del campionato rischia di pesare come un macigno sulle spalle degli azzurri. Insigne e ...

Calciomercato Napoli / News - 15 milioni di euro per Darmian (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Aurelio De Laurentiis pare pronto a tirare fuori quindici milioni di euro per prendere Matteo Darmian dal Manchester United.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 03:31:00 GMT)

Napoli -Sampdoria - Ferrero : "Peccato per i raccattapalle" : E questo non va bene, perché Napoli è la città più bella del mondo. Sarri? A un certo punto ha chiesto l'aiuto del pubblico. Forza Samp, 'sanculino' ci ha abbandonato', il saluto sempre colorito del ...

Napoli - Hamsik ancora incredulo : “Superato Maradona? Ecco cosa dico” : “Staccato Maradona? Quota 116 gol in azzurro? Io ho pensato solo che avevo fatto il 3-2 e che avevamo superato la Sampdoria. E’ stata una partita molto difficile e molto importante, considerando anche che l’Inter ha perso”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport 24, Marek Hamsik che ha siglato il gol partita per il suo Napoli, contro la Sampdoria, staccando Maradona come bomber storico in maglia azzurra. “Forse ...