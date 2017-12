: Marquei como visto Mortal Kombat: Legacy - 1x6 - Raiden - fabhtex : Marquei como visto Mortal Kombat: Legacy - 1x6 - Raiden - watchsharelove1 : Mortal Kombat X Scorpion Brutality: - RexDaemonia : Obedece a la morsa, fatalities mortal kombat Armageddon -

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 23 dicembre 2017) Un video pubblicato su Facebook mostra il motion capture (conosciuto con l'abbreviazione mocap), ovvero la registrazione del movimento del corpo umano (o di altri movimenti) per l'analisi immediata o differita grazie alla riproduzione, della prima versione di uno dei videogiochi più popolari di sempre:. Nel video si vedono le varie mosse fatte da uno dei personaggi più noti di del videogame, Johnny Cage.è una serie di videogiochi creata nel 1992 da Midway Games. In seguito al fallimento della Midway, il marchio è stato acquisito dalla Warner Bros. Le immagini di questo mocup riguarda la prima serie di, quella che ne ha decretato il successo mondiale e giocata dai più giovani in quegli anni. Alla prima versione del gioco ne sono seguite altre nove, e due ...