Milano | soccorritore molesta bambina in ambulanza | arrestato

Milano - soccorritore palpeggia bimba di 10 anni in ambulanza : arrestato : Ha palpeggiato una bambina di 10 anni che stava soccorrendo con l’ambulanza ed è stato arrestato con l’accusa di di violenza sessuale aggravata. I carabinieri di Milano hanno fermato un 50enne italiano di Lacchiarella, incensurato, che il 13 dicembre era in servizio è intervenuto a casa di una minorenne di 10 anni, italiana, che a causa della febbre alta necessitava di cure mediche. Mentre era a casa della bambina per il rilevamento ...