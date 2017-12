Milano - scala l'albero di Natale in piazza per togliere la croce : fermato migrante : Un 21enne di origine gambiana si è arrampicato sull'albero di Natale in piazza Duca D'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, per togliere la croce. Il giovane, in stato di alterazione, è ...

La Scala - a Milano il Concerto di Natale sulle note di Mozart diretto da Giovanni Antonini : Milano celebra il Natale con Mozart alla Scala. E’ infatti tutto Mozartiano il programma scelto quest’anno per il tradizionale Concerto natalizio del Piermarini che nel 2017 si è arricchito di una seconda data: giovedì 21 e sabato 23 dicembre alle 20. Giovanni Antonini dirige Coro e Orchestra della Scala per l’Ouverture da Lucio Silla, il mottetto Exsultate, Jubilate KV 165 con il soprano Brenda Rae e la Messa in do ...

Luxottica - Leonardo Del Vecchio : 'Quotazione anche a Milano e scalata dello Ieo' : 'Portare la quotazione di Essilor-Luxottica anche a Milano lo ritengo un valore aggiunto importantissimo per tutti i nostri azionisti. Mi impegnerò per questo'. Leonardo Del Vecchio , presidente ...

L'Arcivescovo di Milano - mons. Mario Delpini - alla 'Scala in miniatura' per un concerto multietnico : Sarà possibile seguire lo spettacolo in streaming collegandosi ai link: www.teatrobelloni.it e www.chiesadiMilano.it

Prima della Scala a Milano - Boschi entra dal retro : «Paura dei fischi? No - ho solo evitato il red carpet» : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha beffato i giornalisti entrando da un ingresso secondario. «A Venezia ho fatto il tappeto rosso e avete detto che non andava bene, qui no: qualunque cosa non va bene»

PRIMA ALLA SCALA/ L'Andrea Chénier è tornato a Milano : applausi ma anche qualche dissenso : Un'opera ambientata ai tempi della Rivoluzione francese, con spiccate simpatie per i nobili. Andrea Chénier di Umberto Giordano ha inaugurato la stagione della SCALA. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 09:43:00 GMT)MARIONETTE CHE PASSIONE/ "Il girello" di Jacopo MelaniOPERA/ "La Ciociara": un capolavoro italiano da San Francisco a Cagliari

Milano. Pubblico della Scala entusista dell’Andrea Chénier : Tutti in piedi per 10 lunghi minuti di applausi. Il piccolo della Scala, entusiasta, ha salutato così l’Andrea Chénier, l’opera di Umberto Giordano su libretto di Luigi Illica, che ha aperto ieri sera la stagione del teatro lirico milanese, con…Continua a leggere →

Schiaffo del governo Pd a Milano : assenti alla 'prima' della Scala le prime 4 cariche dello Stato : Prima della Scala senza le prime quattro cariche dello Stato . E' forse la prima volta che si contano così tante assenze di rilievo. Ad assistere all'opera che inaugura la stagione scaligera, Andrea ...

Milano - la Prima della Scala senza politici. E la Boschi entra dal retro : La stagione del Teatro alla Scala apre tra le proteste dei centri sociali e l'assenza delle cariche più alte dello Stato. Non pervenuti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il primo ministro, Paolo Gentiloni. Anche Pietro Grasso, presidente del Senato, liquida all'ultimo l'evento senza fornire una spiegazione adeguata.GLI ASSENTILa Prima della Scala è probabilmente uno degli eventi più attesi dell'anno. ...

Milano - Scala blindata per la «prima» di Andrea Chénier. Vip e personalità nel foyer - pochi i politici : Presidi, controlli con metal detector e cinture di new jersey per garantire la massima sicurezza. Assenti le alte cariche dello Stato; sul palco reale i ministri. Pereira: «pochi rappresentati ufficiali di questo Paese? Alla fine noi facciamo l’opera per gli amanti della musica»

Milano - Scala blindata per la prima : solo vip - pochi politici : Poco dopo ha fatto il suo ingresso il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Tra gli ospiti arrivati anche il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il presidente di Consob Giuseppe Vegas, il ...

Milano - Scala blindata per la Prima (senza politici) Foto|Cast|Graphic novel : Presidi, controlli con metal detector e cinture di new jersey per garantire la massima sicurezza. Assente la politica, saranno comunque presenti ministri e personalità della cultura e dell’imprenditoria

Milano - Scala blindata per la Prima : solo Vip (pochi politici) Diretta video|Foto|L’opera : Nell’opera di Umberto Giordano una love story ai tempi della Rivoluzione francese. Diretta dal maestro Riccardo Chailly, non andava in scena da 32 anni

Natale a Milano : i Fuochi d’artificio di Bulgari illuminano piazza della Scala : Quando le città si vestono a festa sono più belle. A Milano ad accendere il cuore di piazza della Scala sono le mille luci di Bulgari. L’albero di Natale, illuminato dal 6 dicembre, ricorda le esplosioni dei Fuochi dall’artificio ed è un susseguirsi di colori. Sullo sfondo il Teatro, la cui stagione viene inaugurata come da tradizione nel giorno di Sant’Ambrogio. E quest’anno tocca all’Andrea Chénier di Umberto ...