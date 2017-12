Milan | post partita caldissimo | faccia a faccia con la dirigenza negli spogliatoi | i

Calcio - posticipo Milan-Atalanta 0-2 : 19.57 Crisi senza fine per il Milan che cade 2-0 in casa con l'Atalanta. Rossoneri in cerca di riscatto,Atalanta reduce dal pari con la Lazio.Al 14'gol di Bonaventura annullato dal Var.Al 32' schema su punizione e Cristante insacca (Donnarumma non ineccepibile).Nella ripresa un Milan più intraprendente alla ricerca del pari, ma l'Atalanta colpisce ancora:Spinazzola serve Ilicic che insacca (71').I rossoneri si spengono e l'Atalanta controlla ...

Donnarumma suona la carica su Instagram : il post pre Milan-Atalanta : Dopo la figuraccia rimediata con il Verona nella passata giornata, il Milan proverà a riscattarsi questa sera alle 18 nella sfida con l’Atalanta. Chi sembra essere già concentrato sul match è Gigio Donnarumma, che vuole mettersi alle spalle le vicende extra-campo. Il numero 99 rossonero ha postato un Instagram Stories per suonare la carica in vista della gara con gli orobici. LEGGI ANCHE —> Tutta la verità su Donnarumma: la ...

Stilista impiccata a Milano : fidanzato indagato per omicidio - disposta riesumazione del cadavere : Non più istigazione al suicidio, ma omicidio volontario aggravato: è il reato ipotizzato a carico di Marco Venturi, fidanzato di Carlotta Benusiglio, trovata...

Juve - 6 'top' post Dybala : un 'Blancos' vuole il Milan - Inter-esterno - i nomi Video : La sessione di calciomercato invernale 2018 [Video] è alle porte. I top club di Serie A si stanno preparando per sistemare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori e permettere una seconda parte di stagione più serena. La #Juventus sta valutando le situazioni legate a Paulo Dybala e ad Alex Sandro, i quali potrebbero salutare presto la 'Mole'. Immaginare una cessione della 'Joya' a gennaio è impossibile mentre è più probabile ipotizzare ...

Milan - Fassone : umiliati a Verona. I Li? Parlo troppo spesso al loro posto" : "La decisione della Uefa è politica, è convinta che la strada delle sanzioni sia la migliore. Il Voluntary Agreement era una novità per tutti e una proprietà che ha investito così tanto non era stata ...

Milan : Kakà ha ricevuto una proposta dai rossoneri - : Kakà ha poi aggiunto: " Ora mi preparerò a continuare nel mondo del calcio con un altra funzione, ma non sarà più come un giocatore professionista. Mi piacerebbe lavorare in un club come manager, ...

Inter : risposte - non regali. Saranno Feste decisive : Sassuolo - Milan - Lazio : Stasera la classica cena di Natale del club, poi ci sarà poco spazio per Festeggiare, mentre la concentrazione dovrà restare altissima. E' una chiusura d'anno che rischia di diventare decisiva per il ...

Kakà conferma : 'Futuro? Il Milan mi ha fatto una proposta' : Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Kakà ha rilasciato ieri in tarda serata un'intervista a Globoesporte in cui confessa i suoi desideri futuri: 'Mi sono preso un po' di tempo per pensare e ...

Volley - SuperLega 2017-2018 : oggi Perugia-Modena - in palio il primo posto! Civitanova al Mondiale - Ravenna e Milano per rialzarsi : Non solo Civitanova in Finale al Mondiale per Club. Se la Lube è chiamata a giocare la partita più importante della sua storia contro lo Zenit Kazan, entro i nostri confini spazio alla dodicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. oggi c’è in palio il primo posto in classifica: il big match tra Perugia e Modena catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati. I Block Devils inseguono la ...

Lo statuto ufficiale sbarca a Casa Milan : è ora esposto al Museo e visibile a tutti i tifosi : In occasione del 118° compleanno del Milan, che si celebra nella giornata di oggi, lo statuto originale che sancisce la nascita del club è stato esposto all’interno del Museo Mondo Milan, dove sarà d’ora in poi visibile a tutti i visitatori. Il prezioso documento datato gennaio 1900 è stato rinvenuto da uno studente in una […] L'articolo Lo statuto ufficiale sbarca a Casa Milan: è ora esposto al Museo e visibile a tutti i tifosi è stato ...

Milan-Voluntary Agreement - Fassone : "Proposte condizioni impossibili" : Il verdetto atteso è arrivato: la UEFA ha detto 'no' al Voluntary Agreement con il Milan. L'AD Fassone aveva già spiegato nelle scorse settimane che riteneva molto improbabile il raggiungimento di un accordo e oggi ha commentato la decisione della commissione della UEFA: "E' una decisione che era abbastanza attesa. La UEFA ci aveva già richiesto una documentazione finale con richieste impossibili: completare prima della loro decisione il ...

La UEFA ha respinto il “Voluntary Agreement” proposto dal Milan : La UEFA ha comunicato di aver respinto il “Voluntary Agreement” con il quale la dirigenza del Milan intendeva evitare le sanzioni previste per la violazione del Fair play finanziario (FFP). Il “Voluntary Agreement” in questione consisteva nel piano finanziario presentato The post La UEFA ha respinto il “Voluntary Agreement” proposto dal Milan appeared first on Il Post.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -0 - 44% - Poste Italiane a +4 - 09% (15 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI spera in un rimbalzo dopo l'ennesimo ribasso fatto segnare ieri nella giornata delle banche centrali. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 17:37:00 GMT)

