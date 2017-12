Milan-Atalanta | HIGHLIGHTS e GOL

Milan scandaloso - l’Atalanta domina e San Siro contesta : “fuori i coglioni” - altro che Europa - rossoneri nella parte destra della classifica! : 1/16 LaPresse/Spada ...

Pagelle Milan-Atalanta 0-2 : Papu Gomez geniale : 1/17 LaPresse/Spada ...

DIRETTA/ Milan Atalanta (risultato finale 0-2) info streaming video e tv : Diavolo in ginocchio! : DIRETTA Milan Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro i rossoneri cercano riscatto contro la Dea, partita entusiasmante(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:53:00 GMT)

Milan-Atalanta 0-2 pagelle - voti e highlights 18^ giornata : Cristante e Ilicic affossano i rossoneri (VIDEO) : Milan-Atalanta 0-2 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: Cristante e Ilicic affossano i rossoneri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Atalanta pagelle, voti E highlights- Il Milan, dopo la pesante sconfitta con il Verona, ritorna in campo per sfidare l’Atalanta. Allo stadio San Siro, i nerazzurri vincono per 2 a 0 con i gol di Cristante e ...

Calcio - posticipo Milan-Atalanta 0-2 : 19.57 Crisi senza fine per il Milan che cade 2-0 in casa con l'Atalanta. Rossoneri in cerca di riscatto,Atalanta reduce dal pari con la Lazio.Al 14'gol di Bonaventura annullato dal Var.Al 32' schema su punizione e Cristante insacca (Donnarumma non ineccepibile).Nella ripresa un Milan più intraprendente alla ricerca del pari, ma l'Atalanta colpisce ancora:Spinazzola serve Ilicic che insacca (71').I rossoneri si spengono e l'Atalanta controlla ...

Milan-Atalanta 0-2 highlights - pagelle : Cristante-Ilicic video gol : MILANO Milan-Atalanta 0-2 Queste le formazioni ufficiali del penultimo posticipo della 18a giornata di Serie A: MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Montolivo, ...

Ilicic video gol Milan-Atalanta 0-2 - esplode la rabbia di San Siro : MILANO Contestazione feroce e rumorosa. I tifosi del Milan non hanno gradito la prestazione della squadra nella debacle interna contro l'Atalanta. I bergamaschi sono passati in vantaggio con Cristante ...

Milan-Atalanta 0-1 in diretta : risultato LIVE. Vicino al gol anche Borini : Milan-Atalanta 0-1 LIVE 32' Cristante (A) TABELLINO Milan (4-3-3) : Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Borini, Kalinic, Cutrone Atalanta (3-4-1-2) : ...

Diretta/ Milan Atalanta (risultato live 0-2) info streaming video e tv : raddoppio di Ilicic! : Diretta Milan Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro i rossoneri cercano riscatto contro la Dea, partita entusiasmante(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:31:00 GMT)

L’Inter crolla a Sassuolo Milan - Atalanta La diretta : 0-2 Il Napoli supera la Samp : I nerazzurri controllano il gioco ma Consigli e Acerbi negano il gol. I neroverdi passano al 34’ e riescono a controllare la partita

Milan-Atalanta - fischi nei confronti di Antonio Donnarumma : ‘indifferenza’ su Bonucci : Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan ed Atalanta che si stanno affrontando in una partita importante per la classifica. Si mettono male le cose per l’allenatore Gennaro Gattuso, Cristante porta in vantaggio la squadra di Gasperini, rossoneri chiamati alla reazione per evitare l’ennesima debacle. In settimana si è parlato tanto di Bonucci e del futuro del difensore che potrebbe essere lontano dai ...

Milan-Atalanta 0-1 in diretta : risultato LIVE. Kessié sfiora il gol : Milan-Atalanta 0-1 LIVE 32' Cristante (A) TABELLINO Milan (4-3-3) : Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Borini, Kalinic, Cutrone Atalanta (3-4-1-2) : ...

DIRETTA/ Milan Atalanta (risultato live 0-1) info streaming video e tv : occasioni per Kessie e Kalinic! : DIRETTA Milan Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro i rossoneri cercano riscatto contro la Dea, partita entusiasmante(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:07:00 GMT)

Pagelle/ Milan Atalanta : i voti della partita (Serie A 2017-2018 18^ giornata - primo tempo) : Pagelle Milan Atalanta: i voti della partita di Serie A per la 18^ giornata, i giudizi su migliori e peggiori a San Siro nel primo posticipo (23 dicembre)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:54:00 GMT)