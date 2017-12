Milan-Atalanta 0-2 i rossoneri affondano | Europa sempre più lontana

Serie A - Milan-Atalanta 0-2 : il tabellino : MILANO - Con un gol di Cristante nel primo tempo e di Ilicic nel secondo, l'Atalanta batte 0-2 il Milan. Per i rossoneri è crisi totale, i bergamaschi agganciano invece la Sampdoria al sesto posto e ...

Serie A : Milan-Atalanta 0-2 : MILANO, 23 DIC - L'Atalanta vince a S.Siro 2-0 sul Milan nel primo posticipo della 18/a giornata di Serie A. Per i i rossoneri continua il momento no. Primi minuti di possesso palla Atalanta poi al 14'...

Milan-Atalanta - le pagelle : Gattuso - che disastro. Freuler domina in mezzo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 4.5 Non trattiene il colpo di testa di Caldara e viene subito punito dal tap in di Cristante. ABATE 5 Quando Gomez lo punta, va in crisi. MUSACCHIO 4 Si fa anticipare da ...

Milan-Atalanta 0-2 : Cristante-Ilicic; Milan-barzelletta - a rischio Gattuso Video : Oggi alle 18 a San Siro per la diciottesima giornata del campionato di Serie A il #Milan di Rino Gattuso ospita l'Atalanta di Mister Gasperini. Settimana turbolenta quella passata dai rossoneri, che hanno preparato la sfida in ritiro dopo il clamoroso ko esterno con il Verona. I bergamaschi invece giungono a questa importantissima partita dopo il pareggio con la Lazio per 3-3. Entrambe le formazioni si trovano attualmente appaiate in classifica, ...

Milan-Atalanta 0-2 - Cristante e Ilicic umiliano il Milan. Squadra allo sbando : la zona retrocessione non è lontana : Il Milan oltre il ridicolo: un altro ko in casa contro l'Atalanta , che domina l'incontro e umilia i rossoneri. A San Siro finisce 2-0. Nel primo tempo rete di Bryan Cristante dopo una papera di Gigio ...

Milan-Atalanta 0-2 : Cristante e Ilicic in gol - Gattuso al secondo k.o. di fila : Il gol di destro di Josip Ilicic, più mancino del vecchio Partito Comunista, è un segno dell'apocalisse. Gattuso lo vede materializzarsi dopo 26 minuti del secondo tempo, quando l'Atalanta è avanti 1-...

Milan-Atalanta 0-2 - il tabellino : Milan-Atalanta 0-2 (primo tempo 0-1) MARCATORI: Cristante al 32' p.t.; Ilicic al 26' s.t. MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Montolivo (dal 38' s.t. Biglia), ...

Milan-Atalanta 0-2 - Cristante e Ilicic stendono i rossoneri. GOL E HIGHLIGHTS : Milan-Atalanta 0-2 32' Cristante (A), 71' Ilicic (A) TABELLINO Milan (4-3-3) : Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Montolivo (83' Biglia), Bonaventura (76' Calhanoglu); Borini, ...

PAGELLE / Milan Atalanta (0-2) : i voti della partita (Serie A 2017-2018 18^ giornata) : PAGELLE Milan Atalanta (0-2): i voti della partita di Serie A per la 18^ giornata. Cadono ancora i rossoneri: la Dea passa a San Siro con i gol di Bryan Cristante e Josip Ilicic(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:56:00 GMT)

Milan-Atalanta : HIGHLIGHTS e GOL : Notizie sul tema Diretta Tv Milan-Atalanta, live streaming gratis oggi 23 dicembre Probabili formazioni Milan-Atalanta: dubbio Cutrone-Calhanoglu, nerazzurri al completo Cristante-Petagna, pericolo ...

Milan scandaloso - l’Atalanta domina e San Siro contesta : “fuori i coglioni” - altro che Europa - rossoneri nella parte destra della classifica! : 1/16 LaPresse/Spada ...

Pagelle Milan-Atalanta 0-2 : Papu Gomez geniale : 1/17 LaPresse/Spada ...

DIRETTA/ Milan Atalanta (risultato finale 0-2) info streaming video e tv : Diavolo in ginocchio! : DIRETTA Milan Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro i rossoneri cercano riscatto contro la Dea, partita entusiasmante(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:53:00 GMT)

Milan-Atalanta 0-2 pagelle - voti e highlights 18^ giornata : Cristante e Ilicic affossano i rossoneri (VIDEO) : Milan-Atalanta 0-2 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: Cristante e Ilicic affossano i rossoneri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Atalanta pagelle, voti E highlights- Il Milan, dopo la pesante sconfitta con il Verona, ritorna in campo per sfidare l’Atalanta. Allo stadio San Siro, i nerazzurri vincono per 2 a 0 con i gol di Cristante e ...