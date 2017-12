Milan-Atalanta 0-2 | Gattuso | “Non dobbiamo piangerci addosso” Gasperini | “Stiamo

Milan-Atalanta 0-2 : Cristante-Ilicic; Milan-barzelletta - a rischio Gattuso : Pubblicità Milan-Atalanta: info streaming e diretta tv, ecco dove vedere la partita Milan-Atalanta streaming e diretta tv, ecco dove seguire il match. Mediaset Premium, Sky e Nowtv. Se sei residente ...

Notte fonda per il Milan al Meazza : l'Atalanta vince 2-0 : Non è servito nemmeno il ritiro blindatissimo, a Milanello, per la squadra di Gennaro Gattuso che perde l'ennesima partita di questa stagione che sta diventando sempre più maledetta. I rossoneri sono ...

Video Gol Milan-Atalanta 0-2 : Highlights e Tabellino 18^ Giornata Serie A 23/12/2017 : Risultato Finale Milan-Atalanta 0-2: Cronaca e Video Gol Cristante, Ilicic, 18^ Giornata Serie A 23 Dicembre 2017. A San Siro una sfida che vale l’Europa tra Milan ed Atalanta, entrambe a 24 punti. I rossoneri vengono da una settimana passata nell’occhio del ciclone per il ritiro punitivo voluto dalla società, ma che secondo l’allenatore, Gattuso, è stato molto utile. Ben diverso l’umore in casa Atalanta che, ...

Atalanta - Gasperini : 'Milano ha altre abitudini - ma la loro realtà è questa' : Gian Piero Gasperini, tecnico dell' Atalanta, ha commentato così la vittoria contro il Milan ai microfoni di Premium Sport: 'Per noi questo è un grande successo, per la classifica e perché dà ulteriore valore al nostro momento, che è davvero buono. Milano ha altre abitudini, ma è anche vero che la realtà degli ...

Disastro Milan - ko con l'Atalanta : Dopo il 3-0 di Verona nuova sconfitta per il Milan che esce da San Siro tra i fischi dopo il 2-0 subito contro l'Atalanta, per i rossoneri si tratta dell'ottava sconfitta stagionale in campionato. A ...

Milan-Atalanta 0-2 i rossoneri affondano - Europa sempre più lontana : MILANO - L'Atalanta ha agganciato il sesto posto della zona Europa League, la coppa in cui ha stupito tutti col suo gioco frizzante. Invece il Milan se ne sta allontanando sempre più e il suo declino ...

Serie A - Milan-Atalanta 0-2 : il tabellino : MILANO - Con un gol di Cristante nel primo tempo e di Ilicic nel secondo, l'Atalanta batte 0-2 il Milan. Per i rossoneri è crisi totale, i bergamaschi agganciano invece la Sampdoria al sesto posto e ...

Serie A : Milan-Atalanta 0-2 : MILANO, 23 DIC - L'Atalanta vince a S.Siro 2-0 sul Milan nel primo posticipo della 18/a giornata di Serie A. Per i i rossoneri continua il momento no. Primi minuti di possesso palla Atalanta poi al 14'...

Milan-Atalanta - le pagelle : Gattuso - che disastro. Freuler domina in mezzo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 4.5 Non trattiene il colpo di testa di Caldara e viene subito punito dal tap in di Cristante. ABATE 5 Quando Gomez lo punta, va in crisi. MUSACCHIO 4 Si fa anticipare da ...

Milan-Atalanta 0-2 : Cristante-Ilicic; Milan-barzelletta - a rischio Gattuso Video : Oggi alle 18 a San Siro per la diciottesima giornata del campionato di Serie A il #Milan di Rino Gattuso ospita l'Atalanta di Mister Gasperini. Settimana turbolenta quella passata dai rossoneri, che hanno preparato la sfida in ritiro dopo il clamoroso ko esterno con il Verona. I bergamaschi invece giungono a questa importantissima partita dopo il pareggio con la Lazio per 3-3. Entrambe le formazioni si trovano attualmente appaiate in classifica, ...

Milan-Atalanta 0-2 - Cristante e Ilicic umiliano il Milan. Squadra allo sbando : la zona retrocessione non è lontana : Il Milan oltre il ridicolo: un altro ko in casa contro l'Atalanta , che domina l'incontro e umilia i rossoneri. A San Siro finisce 2-0. Nel primo tempo rete di Bryan Cristante dopo una papera di Gigio ...

Milan-Atalanta 0-2 : Cristante e Ilicic in gol - Gattuso al secondo k.o. di fila : Il gol di destro di Josip Ilicic, più mancino del vecchio Partito Comunista, è un segno dell'apocalisse. Gattuso lo vede materializzarsi dopo 26 minuti del secondo tempo, quando l'Atalanta è avanti 1-...

Milan-Atalanta 0-2 - il tabellino : Milan-Atalanta 0-2 (primo tempo 0-1) MARCATORI: Cristante al 32' p.t.; Ilicic al 26' s.t. MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Montolivo (dal 38' s.t. Biglia), ...

Milan-Atalanta 0-2 - Cristante e Ilicic stendono i rossoneri. GOL E HIGHLIGHTS : Milan-Atalanta 0-2 32' Cristante (A), 71' Ilicic (A) TABELLINO Milan (4-3-3) : Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Montolivo (83' Biglia), Bonaventura (76' Calhanoglu); Borini, ...