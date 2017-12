Milan-Atalanta 0-2 | Cristante-Ilicic; Milan-barzelletta | a rischio Gattuso

: RT @SimoneGambino: Per il Milan 53 tiri totali nelle ultime 2 partite, 0 goal realizzati. Se la difesa non funziona, l’attacco è un disastr… - moniar81 : RT @SimoneGambino: Per il Milan 53 tiri totali nelle ultime 2 partite, 0 goal realizzati. Se la difesa non funziona, l’attacco è un disastr… - LaPresse_news : FOTO - Serie A, Milan-Atalanta: 0-2. Il fotoracconto - FraNasato : RT @VAVEL_Italia: Serie A - Continua l'incubo rossonero, a San Siro passa un'ottima Atalanta (0-2) - Corriere : Milan-Atalanta 0-2, Cristante-Ilicic e il Diavolo infila l’ottava sconfitta - micdv : RT @capuanogio: #Milan, le ultime 4 di campionato di #Montella: 1 vittoria (@ Sassuolo) 1 pari (Torino) 2 sconfitte (Juventus e @ Napoli)… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 23 dicembre 2017) Oggi alle 18 a San Siro per la diciottesima giornata del campionato di Serie A il #di Rinoospita l'di Mister Gasperini. Settimana turbolenta quella passata dai rossoneri, che hanno preparato la sfida in ritiro dopo il clamoroso ko esterno con il Verona. I bergamaschi invece giungono a questa importantissima partita dopo il pareggio con la Lazio per 3-3. Entrambe le formazioni si trovano attualmente appaiate in classifica, con 24 punti. Serie A,: le formazioni ufficiali Formazioni ufficiali, gli ultimi aggiornamenti VIDEO. Manca poco al calcio d’inizio del match tra @ace @_BC, pronte a darsi battaglia per la conquista dei 3 punti: ecco le formazioni delle due squadre! ##SerieATIM pic.twitter.com/k664pcmlci— Serie A TIM @SerieA_TIM 23 dicembre 2017 Andiamo subito a vedere le probabili formazioni ufficiali del match di ...