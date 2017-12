Milan-Atalanta 0-1 in diretta | risultato LIVE Vicino al gol anche Borini

Milan-Atalanta - fischi nei confronti di Antonio Donnarumma : ‘indifferenza’ su Bonucci : Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan ed Atalanta che si stanno affrontando in una partita importante per la classifica. Si mettono male le cose per l’allenatore Gennaro Gattuso, Cristante porta in vantaggio la squadra di Gasperini, rossoneri chiamati alla reazione per evitare l’ennesima debacle. In settimana si è parlato tanto di Bonucci e del futuro del difensore che potrebbe essere lontano dai ...