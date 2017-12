Luca Zingaretti diventa trans | addio all' uomo di Montalbano

: RT @Libero_official: Da Commissario a transessuale: Luca Zingaretti spiazza tutti / Foto @aledellorto - nicolaPalumbo00 : RT @Libero_official: Da Commissario a transessuale: Luca Zingaretti spiazza tutti / Foto @aledellorto - zazoomblog : #Luca Zingaretti- Il commissario Montalbano diventa trans "è stato difficile quasi infastidito ... - righettitw : RT @RespSocialeRai: Anche su @RaiPlay #Spot con #LucaZingaretti per #RaccoltaFondi @Telethonitalia. Per aiutare #ricerca #scientifica sulle… - RespSocialeRai : Anche su @RaiPlay #Spot con #LucaZingaretti per #RaccoltaFondi @Telethonitalia. Per aiutare #ricerca #scientifica s… - GFabrygherardi : RT @gzibordi: Solo transessuale ? perchè non anche migrante e africano ? IL COMMISSARIO MONTALBANO DIVENTA TRANS- LUCA ZINGARETTI INTERPR… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 23 dicembre 2017), da tutti conosciuto per il ruolo del commissario, cambierà e diventerà unessuale nel film Thanks for vaselina con un look decisamente estremo: gonna, tacchi, seno e parrucca bionda. Un cambio radicale Nessuno si sarebbe mai aspettato da lui un cambiamento così grande in un film, il commissarioè per tutti una fiction televisiva doveinterpreta una tutti gli effetti mentre in Thanks for vaselina dovrà interpretare unessuale padre di nome Annalisa.ha confessato che inizialmente è stato molto difficile accettare questo nuovo ruolo nel film, ha avuto grandi difficoltà nel vedersi allo specchio con un'immagine di se che non lo rappresentava affatto soprattutto perchéormai....