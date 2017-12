Luca Tommassini ' sfida' Amici E Maria De Filippi ci spera

Luca Tommassini strizza l’occhio ad Amici. Maria De Filippi risponde : «Sarebbe una gran bella sfida» : Maria De Filippi Luca Tommassini provoca, Maria De Filippi risponde. No, nessuna polemica tra il direttore artistico di X Factor e la conduttrice. Anzi. Lui pubblica sui social una foto che lo ritrae con la felpa di Amici, stuzzicando Maria che si mostra particolarmente entusiasta all’idea (ma è forse più di un’idea) di avere con sé nel talent il coreografo romano. Saranno prove di intesa in vista del Serale? Andiamo con ordine. ...

Luca Tommassini direttore artistico del serale di Amici 17? Lui su Instagram indossa la maglia rossa della sfida e "chiama" Maria De Filippi : "Maria che dici? @Amiciufficiale": è il post di Luca Tommassini che accompagna su Instagram una sua foto nella quale fa l'occhiolino indossando una felpa con cappuccio rosso con la scritta 'sfida' come quelle di Amici. Il coreografo di X Factor strizza l'occhio sportivamente al talent concorrente di Mediaset e chiama in causa la De Filippi.Risultato? I fan si scatenano con i commenti e le agenzie di stampa e Tvblog.it rilanciano la ...

