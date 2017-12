LIVE Pagelle Juventus-Roma | Serie A 2018 in DIRETTA | scontro al vertice all’Allianz

Pagelle TV della Settimana (4-10/12/2017). Promossa la sorpresa di compleanno della Clerici - bocciati Music e la pausa lunga di Domenica LIVE : Frizzi, Clerici, Conti Promossi 9 al momento televisivo della scorsa Settimana: l’ingresso inaspettato, in occasione del compleanno della padrona di casa, di Fabrizio Frizzi negli studi de La Prova del Cuoco. Una sorpresa emozionante per Antonella Clerici, che non riesce a trattenere le lacrime, e per il pubblico televisivo che in queste settimane ha tifato per il conduttore di Rai1. In bocca al lupo a Fabrizio per il suo rientro alla ...

Pagelle Juventus-Inter - Serie A in DIRETTA : che sfida all'Allianz Stadium. Bianconeri contro nerazzurri : è Derby d'Italia! Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Juventus-Inter, anticipo della sedicesima giornata della Serie A 2017-2018. È il Derby d'Italia, una grande classica del calcio italiano. Una rivalità accesa, una partita di storia e tradizione che quest'anno ha un significato ancora più alto. L'Inter è in testa alla classifica del campionato con 39 punti. I nerazzurri ...

Pagelle Feyenoord-Napoli - Champions League in DIRETTA : 1-1 Zielinski goleador - Albiol disattento sul gol olandese - inzia la ripresa Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Feyenoord-Napoli, match valido per l'ultima giornata del gruppo F della Champions League 2017-2018. I partenopei vanno a caccia di una difficilissima qualificazione agli ottavi di finale: devono assolutamente battere gli olandese e ...

Pagelle Roma-Qarabag - Champions League 2017-2018 in DIRETTA Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Roma-Qarabag, sesta giornata della Champions League 2017-2018. Con una vittoria i giallorossi sarebbe certi della qualificazione agli ottavi di finale a prescindere dal risultato dell'altra sfida tra Chelsea ed Atletico ...

Pagelle Olympiacos-Juventus - Champions League 2017-2018 in DIRETTA : Higuain e Dybala guidano i bianconeri a caccia del pass per gli ottavi! Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Olympiacos-Juventus, sesta giornata della Champions League 2017-2018. I bianconeri cercano il pass per gli ottavi di finale! Serve vincere alla Juve per essere certa della qualificazione agli ottavi di finale. I ragazzi di ...

Pagelle LIVE Napoli-Juventus in DIRETTA : Cresce il Napoli nella ripresa - ma Reina è chiamato al miracolo. La Juve si difende bassa Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Napoli-Juventus big match della quindicesima giornata di Serie A. Il primo tempo vede la Juve in vantaggio grazie al gol del (fischiatissimo) ex Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino fa le prove in avvio con un delizioso tocco sotto sul quale Reina risponde presente, prima di non lasciare scampo al portiere spagnolo dopo pochi ...

X FACTOR 2017/ Eliminati e pagelle sesta puntata LIVE : Rita Bellanza - 'Mi sento un po' borderline' : X FACTOR 2017, Eliminati e pagelle sesta puntata live. Escono di scena Rita Bellanza e Andrea Radice. Levante resta quindi senza concorrenti e Mara Maionchi perde il primo(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 17:09:00 GMT)