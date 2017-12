LIVE Juve-Roma : aggiornamenti in diretta : Serie A, Juventus-Roma è il big match della 18esima giornata di campionato. Alle 20.45, all'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri ospitano i giallorossi in una sfida che profuma di scudetto. La Juve si trova attualmente in seconda posizione in classifica a 41 punti, la Roma è a sole 3 lunghezze e deve recuperare ancora una partita. Tensione alle stelle in queste ore che ci separano al fischio d'inizio: società, dirigenti, allenatori e tifosi , ...

La sfida di sabato sera all'Allianz Stadium tra Juve e Roma servirà ad Allegri e a Di Francesco per misurare in un test così probante le reali ambizioni che possono essere coltivate dalle formazioni .

Reduce dall'eliminazione in Coppa Italia ad opera del Torino, la Roma si appresta a far visita alla Juventus nel posticipo della 18giornata di Serie A in programma all'Allianz Stadium alle 20:45.

Quelle che Allegri ha definito "feste sul campo" cominciano domani per la Juventus: all'Allianz Stadium arriva la Roma di Eusebio Di Francesco, per un match ad alta quota.

Serie A LIVE : big match Juve-Roma - in pochi credono nell'impresa giallorossa : SEGUI LIVE JUVENTUS-ROMA CRONACA VIDEO HIGHLIGHTS Questo sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare ...

Juventus, Douglas Costa: "Siamo ai livelli di Real Madrid e Barcellona" Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Douglas Costa- Il grande colpo del calciomercato estivo della Juventus è stato senza ombra di dubbio Douglas Costa. L'esterno brasiliano, dopo un mesetto di adattamento, ha iniziato a scalare le gerarchie e sta diventando ...