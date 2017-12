Liga | Valencia a picco | Zaza pure Due gialli in 2 minuti contro il Villarreal

Liga - nuovo scivolone del Valencia : il Villarreal passa al Mestalla : Il gol di Bacca sbarra la strada del secondo posto a Marcelino. Nel finale il portiere Neto sfiora il pareggio

Liga - Valencia ko - l'Atletico Madrid torna secondo : 1-0 all'Alaves : ROMA - È festa grande a Madrid: mentre il Real festeggia la vittoria del Mondiale per club ad Abu Dhabi ( 1-0 al Gremio ), i cugini dell' Atletico vincono contro l' Alaves con lo stesso risultato ...

Video gol : Eibar-Valencia 2-1 | Highlights Liga : .Seconda sconfitta nelle ultime 3 partite per il Valencia di Marcelino, che sembra essere tornato sulla terra dopo un inizio di stagione da incorniciare. Oggi la squadra di Simone Zaza - squalificato per questo match - ha perso 2-1 in terra basca contro l'Eibar di Mendilibar, una delle formazioni più in forma di questo autunno, che con la vittoria di oggi ha conquistato 13 punti nelle ultime 5 partite giocate.Le marcature sono state aperte al ...

laLiga : in campo il Valencia - pari Siviglia : Mentre il Real tenta di dimenticare l'opaco cammino in Liga e in Champions nella finale del Mondiale per Club coi brasiliani del Gremio, il Barcellona e' pronto a continuare la sua corsa sicura ...

Video gol : Valencia-Celta Vigo 2-1 | Highlights Liga : .Dopo il pareggio interno contro il Barcellona e l'inaspettata sconfitta di Getafe - la prima della stagione - questa sera è tornato al successo il Valencia di Marcelino che si è imposto 2-1 sul Celta Vigo. Le marcature sono state sbloccate al 28esimo minuto da Simone Zaza, in gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un'azione d'angolo. Con questa rete l'ex centravanti di West Ham e Juventus ha messo fine ad un digiuno che andava avanti da 5 ...

Liga : Valencia frena - Barca più lontano : (ANSA) - ROMA, 3 DIC - Brusca frenata del Valencia che perde l'occasione di avvicinarsi al Barcellona, nella classifica della Liga. La squadra di Marcelino, nella 14/a giornata, è stata sconfitta per ...

Liga - Getafe-Valencia 1-0 : Zaza e compagni scivolano a -5 dalla vetta : TORINO - Il Valencia si mangia le mani. Un'occasione incredibile quella che spreca la squadra di Marcelino dopo il 2-2 con cui il Celta Vigo ha rallentato ieri al ' Camp Nou ' la cora del Barcellona ...

Liga - clamoroso tonfo del Valencia : il Getafe vince in 10 uomini - sorride il Barcellona : Il Barcellona può sorridere nonostante il solo punto conquistato al ‘Camp Nou’ con il Celta Vigo. Il Valencia, infatti, che avrebbe potuto portarsi a soli due punti dai blaugrana, che occupano la vetta della classifica, è caduto clamorosamente in casa del Getafe, rimasto in 10 uomini dal 25′ del primo tempo per l’espulsione di Arambarri per doppio giallo. Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa al ...

Barcellona bloccato dal Celta Vigo : il Valencia può portarsi a -2 - Liga apertissima! : Il secondo anticipo della 14^ giornata di Liga tra Barcellona e Celta Vigo è terminato sul punteggio di 2-2. Parziale frenata della capolista che non è riuscita a conquistare i tre punti. Ottima gara del Celta che si è dimostrato compatto e aggressivo. Proprio gli ospiti sono passati in vantaggio con Aspas al 20′ del primo tempo ma due minuti più tardi Lionel Messi ha ristabilito la parità. Nella ripresa i blaugrana si sono portati sul 2-1 ...

Video gol : Valencia-Barcellona 1-1 | Highlights Liga : .È terminato 1-1 il big match della 14esima giornata della Liga spagnola tra il Valencia ed il Barcellona, rispettivamente seconda e prima in classifica. Sul risultato di questo match pesa come un macigno un episodio accaduto al 29esimo minuto del primo tempo, quando l'ex juventino Neto si è reso protagonista di una clamorosa papera su un tiro apparentemente inoffensivo da parte di Messi. L'argentino ha calciato dal limite dell'area e il ...

Un super Valencia tiene aperta la Liga : 1-1 ma Barcellona “truffato” dall’arbitro! : Goal, emozioni e grandi polemiche. Il posticipo della 13^ giornata di Liga tra Valencia e Barcellona, rispettivamente seconda e prima della classe, non si è fatto mancare nulla. Lo scontro al vertice è terminato sul punteggio di 1-1 con i blaugrana che hanno acciuffato il pareggio nei minuti finali con Jordi Alba, dopo il goal di Rodrigo che aveva aperto le marcature. La distanza tra le due squadre in classifica rimane quindi invariata. Numerose ...