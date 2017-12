Legge di Bilancio 2018 | approvata alla Camera | tutte le misure per la scuola

Porti turistici : restano gli aumenti dei canoni demaniali. L'emendamento non è entrato nella Legge di bilancio : ROMA - Il buon lavoro della politica svolto nell'ultima fase di legislatura a sostegno della nautica da diporto non si è concluso nel migliore dei modi: il tanto atteso emendamento sui...

Legge di Bilancio 2018 - via libera della Camera : tutte le novità : Via libera della Camera con 270 voti favorevoli e 172 contrari alla Legge di Bilancio 2018 (Scarica il testo aggiornato). Dopo l’ok dei deputati il provvedimento torna al Senato per il voto definitivo e entro fine anno sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Vediamo in sintesi tutte le novità principali introdotte dalla Manovra 2018, dopo le ultime modifiche apportate alla Camera. Pensioni Esenzione dall’innalzamento dell’età ...

Legge di bilancio - “Montecitorio come un suk” : favore agli ambulanti - aumenti ai funzionari del Tesoro - sgravi per le terme : “La commissione bilancio di Montecitorio è stata trasformata in un suk“. Parola dei deputati di Forza Italia Renato Brunetta, Alberto Giorgetti, Rocco Palese e Stefania Prestigiacomo, che già martedì pomeriggio avevano commentato così “l’elargizione puntuale di prebende al solo scopo di auspicare un qualche ritorno elettorale” andata in scena durante l’ultimo atto della Camera in questa legislatura: il passaggio ...

Legge di Bilancio 2018 - ecco il testo aggiornato - a breve voto alla Camera : Dopo il via libera al voto di fiducia ottenuto ieri sera, è previsto questa mattina in tarda mattina il voto finale della Camera sul testo della Legge di Bilancio 2018 (Scarica il testo aggiornato). Dopo l’ok dei deputati il provvedimento tornerà al Senato per il voto definitivo domani mattina o addirittura già questa sera. La votazione a Montecitorio prevista ieri è slittata a causa di uno scostamento di conti relativi al 2020 che hanno ...

Legge di Bilancio 2018 - oggi voto finale alla Camera : Dopo il via libera al voto di fiducia ottenuto ieri sera, è previsto questa mattina in tarda mattina il voto finale della Camera sul testo della Legge di Bilancio 2018. Dopo l’ok dei deputati il provvedimento tornerà al Senato per il voto definitivo domani mattina o addirittura già questa sera. La votazione a Montecitorio prevista ieri è slittata a causa di uno scostamento di conti relativi al 2020 che hanno richiesto la sospensione dei ...

Legge di Bilancio 2018 - ultime novità sul testo alla Camera : È iniziato ieri pomeriggio nell’aula della Camera l’esame sul testo della Legge di Bilancio 2018. Sono ancora incerti i tempi di approvazione, l’ipotesi più probabile è la richiesta del voto di fiducia da parte del Governo con votazione domani e il ritorno per l’ultimo via libera in Senato in extremis il 23. Segnaliamo le ultime modifiche apportate al testo. Contratti a termine e indennità licenziamenti Salta ...

Legge di stabilità e Bilancio - ok da Palazzo Cesaroni : le misure previste Emendamenti su Coni - sanità e Conservatorio : PERUGIA L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza, con favorevoli della maggioranza (Pd, SeR, Misto-Mdp) e quelli contrari dell'opposizione (M5S, Ln, FdI, Fi, Rp), il Bilancio di previsione ...

Legge di Bilancio - sbagliati i conti sul 2020. Il testo ritorna in Commissione per un ritocco : A pochi metri dall’arrivo la manovra deve fermarsi ai box. Colpa di qualche errore di calcolo. O più semplicemente dell’effetto di qualche regalia di troppo in un clima più da campagna elettorale che da Paese ancora in grossa crisi. Fatto sta che il ddl Bilancio approdato in aula la mattina di giovedì 21 dicembre è stato subito rispedito in Commissione Bilancio a causa, riferiscono le agenzie di stampa, di alcune questioni legate ...

Legge di Bilancio - regalo del governo Pd ai signori delle autostrade : gestiranno il 40% dei lavori senza gare d’appalto : I signori delle autostrade se le ricorderanno a lungo e con estremo piacere le feste di Natale 2017. Dopo aver ricevuto il regalo miliardario dell’allungamento delle concessioni, ora i padroni del casello, i Benetton, i Gavio, i Toto e gli altri, si vedono recapitare sotto l’albero un altro bel pensiero dal governo di Paolo Gentiloni, dal segretario del partito di maggioranza, Matteo Renzi, e dal ministro dei Trasporti, Graziano ...

La Legge sullo ius soli è stata inserita nel calendario del Senato (ma dopo la Legge di bilancio - probabilmente non si farà in tempo) : La legge sullo ius soli è stata inserita nel calendario d’aula del Senato dopo l’approvazione della legge di bilancio, ma ci sono pochissime possibilità che venga discussa, approvata o che il governo scelga di porvi un voto di fiducia. Cecilia The post La legge sullo ius soli è stata inserita nel calendario del Senato (ma dopo la legge di bilancio, probabilmente non si farà in tempo) appeared first on Il Post.

Legge di bilancio - approvato super ammortamento per spese tecnologiche. Sorial (M5S) : "Pmi più digitalizzate e competitive" : Il super ammortamento permetterà anche alle piccole e medie imprese italiane di accedere al mondo dell'e-commerce, di vendere i propri prodotti e servizi anche lontano dal proprio territorio. Stiamo ...

Ius soli al Senato la Legge si voterà dopo Legge di Bilancio. Mdp 'Così hanno gettato la spugna' : La legge sullo Ius soli è stata inserita nel calendario d'Aula del Senato dopo l'approvazione della legge di Bilancio. E' quanto viene riferito al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo ...

Un altro anno di tagli per i comuni nella Legge di bilancio : Un altro anno di tagli per i comuni nella legge di bilancioNessuno ne parla. Anzi, molti continuano a raccontare che per i comuni i sacrifici sono finiti. Errore: nella legge di bilancio in via di approvazione in questi giorni c'è una pillola avvelenata, che costerà almeno 600 milioni di tagli alla spesa corrente per i comuni italiani. È il conto che sarà presentato alle Amministrazioni locali per effetto del rinnovo ...

Il Parlamento della Grecia ha approvato la Legge di bilancio 2018 - l’ultima prima che finisca il programma di aiuti internazionali : Il Parlamento della Grecia ha approvato la legge di bilancio 2018, l’ultima prima che finisca il programma di aiuti internazionali. Il programma in corso – il terzo, approvato nell’agosto del 2015 – terminerà infatti nell’agosto del 2018. Subito dopo, o The post Il Parlamento della Grecia ha approvato la legge di bilancio 2018, l’ultima prima che finisca il programma di aiuti internazionali appeared first on Il Post.